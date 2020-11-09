Binlerce oyuncak Toyzz Shop mobil uygulamasında! Android telefonunuza yükleyin, mağazaya gitmeden en güzel oyuncaklara göz atın, satın alın.
Toyzz Shop, Türkiye’nin en büyük oyuncak mağazası ve Toyzz Shop mobil uygulamasını cebinize indirerek mağazaya uğramadan binlerce oyuncağa göz atıp satın alabilirsiniz. Binlerce oyuncak seçeneği arasından dilediğiniz oyuncağı seçin, uygulamaya özel fırsatlardan yararlanın, hızlı teslimat ile en yeni oyuncaklara ilk siz sahip olun, çocuğunuzun hayalleri gerçek olsun! Türkiye’nin en büyük oyuncakçısındaki ürünlere göz atmak için hemen yukarıdaki Toyzz Shop İndir butonuna dokunun. Mobil uygulamaya özel fırsatlar ile oyuncak alışverişi artık daha keyifli!
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Türkiye’nin en büyük oyuncak mağazası Toyzz Shop, parmaklarınızın ucunda! Toyzz Shop uygulamasında eşi benzeri olmayan kategori ve ürün çeşitliliği sizleri karşılıyor. Bebek oyuncakları, eğitici oyuncaklar, hobi oyuncakları, oyuncak bebekler, kutu oyunları, çocuk kitapları, karakter ve hayvan figürleri, arabalar, akülü arabalar bisikletler, scooterlar, dronelar, oyun setleri, kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve çok daha fazlası Toyzz Shop Android uygulamasında. En sevilen oyuncak markaları binlerce farklı oyuncak seçeneğiyle Toyzz Shop’ta sizi bekliyor. Barbie, LEGO, L.O.L, Hot Wheels, Fisher Price ve diğer popüler markaların oyuncaklarına Toyzz Shop’un orijinal ürün garantisiyle sahip olabilir, güvenli alışveriş ve hızlı teslimatla siparişlerinizi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.
Annelerin ve anne adaylarının ihtiyaç duyacağı her türlü bebek oyuncağı ve bebek bakım ürünleri en hesaplı fiyatlarla Toyzz Shop uygulamasında her zaman yanınızda. Çıngırak ve dişlikler, müzik aletleri, dönenceler, oyun halıları, uyku arkadaşları, banyo oyuncakları ve bebek bezlerine kadar her türlü ürünü anne bebek kategorilerinde bulabilirsiniz. Üstelik uygulamada yer alan Annelerin Seçtiği Hediye Listelerinde yer alan ay ve yaş kategorilerini seçerek ilk yaş oyuncakları arasından bebeğiniz için en uygun olanı seçebilirsiniz.
- Gelişmiş arama ve filtreleme özelliği sayesinde aradığınız oyuncağı kolaylıkla bulabilir, sana özel fırsatları keşfedebilir ve en sevdiğin oyuncakların arasına yenilerini ekleyebilirsiniz.
- Üstelik beğendiğiniz oyuncakları favorilerine ekleyerek her zaman kolayca ulaşabilir, dilediğin zaman hızlıca satın alabilirsiniz.
- Mobil uygulama üzerinden satın aldığınız oyuncaklara hızlı teslimat özelliği sayesinde çabucak kavuşabilirsiniz.
- Siparişlerinizin ödemesini kredi kartı ya da havale yöntemiyle hızlıca gerçekleştirebilir, kredi kartınızı Masterpass güvencesiyle saklayarak alışverişlerinizi çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
- Siparişinizin durumunu anlık olarak uygulama üzerinden takip edebilir ve daha önceki tüm siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz yere yakın Toyzz Shop mağazalarındaki özel fırsatlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz. (Konum izni gerektirir.) Bu fırsatlardan yararlanmak isterseniz, yalnızca tek bir dokunuş ile size en yakın Toyzz Shop mağazasına tık diye ulaşabilirsiniz.
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