Trafik Ceza Rehberi 2018 uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan trafik kanunlarını ve yönetmeliklerini inceleyebilirsiniz.

Sürücülerin ve trafik memurlarının işini kolaylaştıracak bir uygulama olan Trafik Ceza Rehberi 2018 uygulamasında trafik kanunları ve yönetmeliklerin yanında çeşitli hesaplama araçlarını da kullanabiliyorsunuz. Trafik kuralları, kanunlar, yönetmelikler ve çeşitli konularda bilgilendirici içerikler sunan uygulamada tonaj değerini kg cinsinden hesaplayabilirsiniz. Fren izinden hız hesaplama aracını da trafik kazası durumlarında kullanabilirsiniz.

Ehliyet sınıfları hakkında bilgi alabileceğiniz Trafik Ceza Rehberi 2018 uygulamasında güncel trafik cezaları hakkında da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri