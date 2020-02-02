Traveling Blast

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan yapım basitten zora doğru ilerleyen yapısı ile oyuncuları kolayca kendisine adapte ediyor.

Birbirinden farklı bulmacaların yer aldığı oyunda her bulmaca da farklı hamle sayısı ve farklı zorluk derecesi karşımıza çıkacak. Rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan yapım ücretsiz yapısı ile iki farklı platformda toplamda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyun içerisinde bir yandan çeşitli bulmacaları çözerken diğer yandan da farklı ülkelerin farklı kentlerini görme fırsatı elde ediyoruz. Yüzlerce bulmacanın yer aldığı yapımda sayısız ödülde oyunculara sunuluyor.

Oyuncular her çözdükleri bulmacalar sonrasında ödüllendirilecek, dünyanın farklı şehirlerine yakından bakma fırsatı elde edecekler.