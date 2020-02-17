Trick Me, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz beyin yakıcı özelliği bir hayli fazla olan bir bulmaca oyunudur. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda hem becerilerinizi sınıyor hem de dikkat seviyenizi sınıyorsunuz. Akıl ve düşünce gücü gerektiren bölümleriyle ön plana çıkan oyunda farklı türden soruları çözmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ne kadar zeki olduğunuzu ölçebiliyorsunuz. Şaşırtıcı ve eğlenceli soruların yer aldığı oyunda zekanızın sınırlarını zorlayabiliyorsunuz. Farklı düşünmeye de iten oyunda klasik cevapların yanı sıra değişik çözümler üreterek bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda internet gereksinimine ihtiyaç duymadan da oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Trick Me sizin için biçilmiş kaftan bir oyun.

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