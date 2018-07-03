Türk Telekom Bi' Dünya Fırsat, teknolojiden eğlenceye, aksesuardan mobilyaya, otel rezervasyonlarından araç kiralamaya birçok farklı sektörden indirim, kampanya ve fırsatları takip edebileceğiniz bir mobil uygulama.

Site site dolaşmadan, sokak sokak gezmeden Android telefonunuzdan kolayca her sektörden indirimleri, anlaşmalı markalardan özel fırsatları takip edebileceğiniz güzel bir uygulama Türk Telekom Bi' Dünya Fırsat. Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterilerinin faydalanabileceği harika indirimler, fırsatlar tek bir uygulamada toplanmış. Farklı birçok sektörden dönemsel indirimler, kampanyalar tarafınıza hem bildirimlerle ulaştırılıyor hem de harita üzerinden yakınınızdaki kampanyalar gösteriliyor. Tek dokunuşla (Fırsat kodu al) indirim kodunuzu alıp ilgili siteye giderek veya mağazadaysanız yetkiliye göstererek kullanabiliyorsunuz.