Türk Telekom Selfy, faturalı ve faturasız Selfy tarifelerine özel kampanyalar hakkında bilgi alabileceğiniz uygulama. Türk Telekom’un 25 yaş ve altı gençlere özel olarak açtığı Selfy dünyasında dolu dolu tarifeler, kişinin ilgi alanına göre özelleştirilmiş fırsatlar yer alıyor. En yeni kampanyaları takip etmek adına her Selfy üyesinin cebinde olması gereken uygulama olduğunu düşünüyorum.

Türk Telekom’un gençlere özel paketler, tarifeler, kampanyalar, fırsatlarla dolu Selfy dünyasına giriş yapanlar arasındaysanız Türk Telekom Selfy uygulaması da Android telefonunuzda yüklü olmalı. Bol internetli, anlık mesajlaşma uygulamalarında geçerli bedava internet, Google Play hediye kredileri, her hafta sürpriz hediye, faturalı ve faturasız Selfy tarifeleri abonelerinin yararlanabileceği Selfy kampanyalarından sadece birkaçı. Ayrıca Domino’s pizza, ÇiçekSepeti, Idefix ve daha birçok yerde Selfy’e özel kampanyaları bildirimler sayfasından takip edip tek dokunuşla katılabilirsiniz.

Kampanyaları popüler ve kişiye özel olarak ayıran Türk Telekom Selfy uygulaması üzerinden operatör adını da değiştirebiliyorsunuz. Selfy’nin Avatar servisi ile operatör adını değiştirmek oldukça kolay.