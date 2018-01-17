Türkiye’deki Depremler uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda son depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yerkabuğundaki fayların kırılmasıyla meydana gelen deprem, şüphesiz en korkunç doğa olaylarından biridir sanıyorum. Ülkemizin konumu dolayısıyla depreme elverişli olduğundan, bu konuda bilinçli olmak gerekiyor. Evinizde, ofiste veya başka bir yerdeyken sarsıntı hissettiyseniz ve deprem olup olmadığını merak ediyorsanız, Türkiye’deki Depremler uygulaması ile anlık olarak depremleri takip edebiliyorsunuz.

Türkiye haritası üzerinde depremlerin şiddetini ve derinliğiyle birlikte merkez üssünü de görebileceğiniz Türkiye’deki Depremler uygulamasında 24 saatlik, 7 günlük ve 30 günlük zaman dilimlerinde olan depremleri görüntüleyebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Türkiye’deki Depremler uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: