Ulaşım Asistanı uygulaması ile Android cihazlarınızdan gideceğiniz noktalara yol tarifi alabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu Ulaşım Asistanı uygulaması, kullanıcıların gitmek istediği yere kolayca ulaşabilmesi için alternatif ulaşım araçlarıyla yol tarifi sunuyor. İster adres olarak isterseniz de harita üzerinden konum seçerek yol tarifi alabileceğiniz uygulamada hesaplanan rotaları süre, mesafe, ücret, konfor ve karbon emisyonuna göre sıralayabiliyorsunuz.

Dilerseniz bisiklet kullanılan rotalarla birlikte toplu taşımayı birleştirerek rota oluşturabileceğiniz uygulamada kiralık bisiklet noktalarını görebiliyor ve İstanbulkart yükleme noktalarına ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarındaki kesinti ve arızaları da öğrenebileceğiniz uygulamada geçmiş rotalar ve tercihlerinize göre rota önerilerini de alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri