Ahşap blokları uygun yerlere sürükleyerek topu hedefe ulaştırabileceğiniz ve eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz Unroll Me 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, içi oyuk ahşap blokları hareket ettirerek topun hedefe gideceği yolu oluşturmak ve çıkış kapısına ulaşarak yeni bulmacanın kilidini açmaktır. Farklı şekillere sahip kare bloklardan oluşan bir bulmaca platformunda yarışarak blokları çeşitli yönlere sürüklemeli ve uygun bir şekle getirmelisiniz. Bu sayede topu oyukların içinden geçirerek hedef bölgesine götürebilir ve bulmacayı başarıyla tamamlayabilirsiniz. Zihin geliştirici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce bulmaca yer almaktadır. Her bulmacada farklı şekillerden oluşan onlarca blok bulunmaktadır. Blokları doğru yerlere sürükleyerek top için yol yapmalı ve bulmacayı çözmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Unroll Me 2, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.