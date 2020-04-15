Urla Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan belediye hizmetlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

İzmir’in gözde ilçelerinden biri olan Urla’nın resmi mobil uygulaması Urla Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine dilediğiniz her yerden ulaşma imkanı sunuyor. Haberler, duyurular, kültür-sanat etkinlikleri gibi güncel bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamada otobüs saatlerini öğrenebilmeniz de mümkün.

Urla fotoğrafları, anlık su kesintileri, nöbetçi eczaneleri görme ve yol tarifi alma gibi seçenekler sunan Urla Belediyesi uygulamasında, belediye meclisinin toplantılarını da canlı olarak izleyebilirsiniz. Belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi de kolayca iletebileceğiniz Urla Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri