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Urla Belediyesi 3.8.2.2.4 (Android)
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  4. Urla Belediyesi - Android için Mobil Belediyecilik Uygulaması

Urla Belediyesi

3.8.2.2.4
Android
Urla Belediyesi
ÜCRETSİZ
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Urla'da yaşıyorsanız, Urla Belediyesi uygulaması ile birçok belediyecilik hizmetine erişebiliyorsunuz.

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Urla Belediyesi Ekran Görüntüleri - 3
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Urla Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan belediye hizmetlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

İzmir’in gözde ilçelerinden biri olan Urla’nın resmi mobil uygulaması Urla Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine dilediğiniz her yerden ulaşma imkanı sunuyor. Haberler, duyurular, kültür-sanat etkinlikleri gibi güncel bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamada otobüs saatlerini öğrenebilmeniz de mümkün.

Urla fotoğrafları, anlık su kesintileri, nöbetçi eczaneleri görme ve yol tarifi alma gibi seçenekler sunan Urla Belediyesi uygulamasında, belediye meclisinin toplantılarını da canlı olarak izleyebilirsiniz. Belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi de kolayca iletebileceğiniz Urla Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Urla fotoğrafları
  • E-belediye hizmetleri
  • Belediye meclisi toplantıları izleme
  • Nöbetçi eczaneler ve yol tarifi
  • Ulaşım saatleri
  • Güncel haberler ve duyurular

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