Vestel Mobil Asistan uygulamasıyla Vestel markalı ürünlerinize dair her şeyi Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Vestel markalı beyaz eşya veya diğer elektronik cihazlarınız varsa, Vestel Mobil Asistan uygulamasıyla ürünlerinize dair birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Ürünlerinizi uygulama üzerinde kaydettikten sonra kullanım kılavuzları, garanti belgesi gibi bilgilere erişebileceğiniz gibi yaşadığınız çeşitli sorunları da Canlı Destek bölümünden yazılı olarak veya tek tuşla arayarak iletebiliyorsunuz.

Size en yakın Vestel mağazalarını da harita üzerinden görmenizi sağlayan Vestel Mobil Asistan uygulamasında, indirimli ürünlerden haberdar olabilmeniz için Fırsat Bulucu özelliği de yer alıyor. Vestel markalı ürünleriniz için bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız Vestel Mobil Asistan uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: