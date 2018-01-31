Video Editor uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir video düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor.

Video düzenleme konusunda akıllı telefonlarınıza gelişmiş bir araç takımını getiren Video Editor uygulamasının basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde hiç zorluk çekmeden videolarınızı ve fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Video kırpma ve kesme, videolara müzik ekleme, video ses kontrolü, videolara yazı ve emoji ekleme, video filtreleri ve daha birçok özellik sunan Video Editor uygulamasında Instagram profiliniz için de uyumlu videolar hazırlayabilirsiniz.

1080p çözünürlüğe kadar destekleyen Video Editor uygulamasında sunulan araçlar düzenli bir şekilde yerleştirildiğinden, ihtiyaç duyduğunuz araçlara kolayca ulaşabiliyor ve önizlemelerini görerek düzenleme işleminize devam edebiliyorsunuz. Alışma sürecinden sonra son derece profesyonel videolar hazırlayabileceğiniz Video Editor uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri