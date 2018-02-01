Video Player All Format uygulaması ile tüm video formatlarını Android cihazlarınızdan kolayca izleyebilirsiniz.

Tüm video formatlarını destekleyen bir video oynatıcı uygulaması olan Video Player All Format; MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV ve TS gibi tüm video formatlarını akıllı telefonlarınızdan izleyebilmenizi sağlıyor. Yüksek kaliteli oynatıcısıyla birlikte 4K çözünürlükteki videoları bile izleyebileceğiniz uygulamada, Chromecast desteği ile videolarınızı TV’den de seyredebilirsiniz.

Özel videolarınızı şifreleyebilme özelliğine de sahip olan Video Player All Format uygulamasında, dizi ve filmler için altyazı indirme ve ses/altyazı ayarlama seçenekleri de sunuluyor. Video izlerken gözünüzün rahatsız olmaması için gece modunu da kullanabileceğiniz Video Player All Format uygulamasında oynatma penceresinden ulaşabileceğiniz birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri