ViewRanger uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yürüyüş, koşu ve bisiklet rotalarını takip edebilir, kaybolma derdini ortadan kaldırabilirsiniz.

Doğayla iç içe olmayı sevenlerin mutlaka kullanması gereken ViewRanger uygulaması, kendi rotalarınızı oluşturarak veya diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan rotaları takip ederek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda hat sinyali olmadan da çalışan ViewRanger uygulaması, GPS özelliğini kullanarak haritada yerinizi belirliyor.

Detaylı topoğrafik haritalar ve ulaşım haritalarını sizlere sunan ViewRanger uygulamasında, Bing hava görüntülerini de kullanarak olumsuz hava koşullarına karşı önlem alabilirsiniz. Mesafe, hız, yükseklik ve diğer istatistikleri görüntülemenize olanak tanıyan ViewRanger uygulamasında, sevdiklerinizle gerçek zamanlı konumunuzu paylaşabilir , güç tasarrufu moduyla akıllı telefonlarınızın pilini koruyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri