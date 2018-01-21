Virüs Temizleyici uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki kötü amaçlı yazılımları temizleyebiliyor ve performansını artırabiliyorsunuz.

Android işletim sistemli cihazlar, çoğu zaman kötü amaçlı yazılımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Kaynağı bilinmeyen uygulamalar, çeşitli web siteleri vb. yollarla bulaşan virüsler her zaman kendini belli etmediğinden bir antivirüs uygulaması yla önlem almak gerekiyor. Virüs Temizleyici uygulaması da telefonunuzu virüsler ve casus yazılımlara karşı koruyor ve indirdiğiniz her şeyi otomatik olarak tarıyor. Tek tıklamayla virüs taraması yapabileceğiniz uygulamada yardımcı araçlar da mevcut.

Uygulamalarınızı yabancı kimselerden korumanız için kilitleme aracı sunan uygulamada, internet paketinizi aşmamanız için veri kullanımı izleyicisi de bulunuyor. Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları temizleme, pil tasarrufu ve telefon hızlandırma gibi özellikleri de bulunan Virüs Temizleyici uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri