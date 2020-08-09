WhatsApp Aero hiçbir kişisel verinizi sunucumuz üzerinde depolamaz, Verileriniz daima WhatsApp güvenliği altında korunmakta. Kullanıcılar tarafından oldukça fazla tercih edilen WhatsApp Aero özellikleri ile dikkat çekmekte. WhatsApp Aero indir butonundan hemen indirin!

WhatsApp Aero APK İndir

WhatsApp Aero'da mesajların silinmesini engelleme özelliği sayesinde karşıdaki kişiler mesajlarını silseler bile bu mesajlar sizden silinmiyor.

Okundu bilgisi, iletildi bilgisi, çevrimiçi bilgisi uygulamadan gizlenebilmekte. Ayrıca gönderilen ses dosyalarının dinlediğiniz bilgisini kapatabilmenin yanında "yazıyor" ve "ses kaydediyor" gibi bilgileri de gizleyebiliyorsunuz.

3000 üzerinde temaya ev sahipliği yapan WhatsApp Aero uygulamasında dilediğiniz temayı anında indirebilir yada kendi temalarınızı profesyonelce yapabilirsiniz. WhatsApp Aero uygulaması sayesinde profilinizi ziyaret edenleri öğrenebilirsiniz.

Tüm videoları, resimleri ve GIF dosyalarını galerinizden gizleyebilir yalnızca WhatsApp üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp Aero APK, elden geçirilmiş-kişiselleştirilmiş WhatsApp uygulamalarının arasında en dikkat çekenler arasında yer almıştı. 2020 yılı itibarıyla arayüzünde önemli değişiklikler yapan ve kullanıcılarına göze hoş gelen yeni bir görünüme geçen WhatsApp Aero, çok beğenilmişti.

WhatsApp Aero APK için en çok tercih edilme sebebi ise stabil olarak çalışmasıydı. Rakiplerinden farklı olarak düzgünce çalışan ve kullanıcılarına sıkıntı çıkarmayan uygulama, milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.

WhatsApp Aero indir butonuna basarak saniyeler içerisinde uygulamayı cihazınıza indirebilmeniz mümkün.

WhatsApp Aero özellikleri

WhatsApp Aero, kişiselleştirilmiş uygulamaların sahip olduğu birçok özelliği aslında bünyesinde barındırıyor. Bunların yanı sıra sadece kendisine özel özellikleri de kullanıcıları ile buluşturuyor. Bunları sıralamak gerekirse hemen aşağıdaki gibi görünüyor.