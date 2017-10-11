WhatsApp Business (APK), işletmelerin müşterileriyle daha verimli şekilde iletişim kurmalarını sağlayan, işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan ücretsiz mesajlaşma, arama uygulaması. Aynı telefon üzerinden hem iş hem de kişisel WhatsApp hesabınızı kullanabiliyor, farklı telefon numaralarıyla kayıt olabiliyorsunuz.

WhatsApp Business, hali hazırda çoğumuzun telefonunda yüklü olan WhatsApp Messenger’ın özelliklerine ek olarak işletme profili, iş mesajlaşma araçları, sabit hat numara desteği sunuyor. WhatsApp Web üzerinden de iş hesabınızı yönetme şansına sahipsiniz.

WhatsApp Business üzerinden doğru işletmeyle iletişime geçtiğinizi isimlerinin yanında beliren yeşil onay simgesinden ve yine yeşil renkte “onaylanmış işletme” ibaresinden anlayabiliyorsunuz. İşletmelerin profillerinde çalışma saatleri, web siteleri, adres ve kısa hakkında açıklama yazısı yer alırken aynı ekranda son online olma vaktini de görebiliyorsunuz. Mesajlaşma ekranı ise klasik ancak online olmadığınız vakitlerde müşterilerinizden mesaj gelme ihtimalini de düşünerek otomatik yanıt hazırlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf ve video gönderme, ücretsiz arama yapma, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesajları da içine alan WhatsApp Messenger’ın en iyi özelliklerine sahip olan WhatsApp Business’ı yukarıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz. Hem Google Play hem de WhatsApp Business APK İndir bağlantıları mevcuttur.