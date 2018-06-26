WhatsApp Plus, Whatsapp Android uygulamalarına çeşitli ek özellikler ekleyen bir uygulamadır.
WhatsApp Plus, Android telefonlar üzerinde kullanılan ve WhatsApp uygulamamasına ek özellikler ekleyen bir yardımcı programdır.
WhatsApp’ta daha fazla özellik kullanmak, uygulama üzerinde daha rahat değişiklikler yapmak ve istediğiniz farklı detaylara ulaşmak için tercih edebileceğiniz WhatsApp Plus 2018, normal WhatsApp’ın yerine geçmektedir.
Uygulamayı kurmak için öncelikle normal WhatsApp uygulamasını silmeniz isteniyor. Bunu yapmadan önceyse verilerinizi hem Drive hem de yerel disk olmak üzere çeşitli yerlere kaydetmelisiniz. Sonrasındaysa WhatsApp Plus uygulamasını telefonunuza kurarak, yeni özelliklerin hepsini kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlar kısmından APK yüklemeyi engelleyecek çeşitli ayarları kapatmadıysanız, onları da kapatmayı unutmayın. Uygulamanın tüm özellikleriyse şöyle:
- Gizlilik : Mavi tikler, 2.tikler, yazıyor, kaydediyor, mavi mikrofon ve benzeri her şeyi gizleyebilirsiniz.
- Profilime Kim Baktı? : Whatsapp Plus sayesinde profilinize kimin baktığını kolaylıkla görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için “Rehberler” bölümüne bakınız.Temalar : Whatsapp Plus ile tema mağazasından tema indirebilir veya kendi zevkinize göre tema yapabilirsiniz. Ayrıca baloncuk ve tik stili gibi birçok özelleştirilebilir ayar bulunuyor.
- Log Kaydı : 24 saat boyunca olan şeyleri kayda alır.
- Arttırılmış Medya : Arttırılmıs medya ile 1GB video ve sınırsız resim yollayabilirsiniz.
- Dil Seçeneği : Türkçe, Azerice ve İngilizce dil seçeneği mevcuttur. Ayrıca sohbetlerde dil çevirisi mevcuttur.
- Çevrimdışı Mod : Çevrimdışı Mod ile whatsappta olsanız bile çevrimdışı gözükürsünüz.
- Sürekli Çevrimiçi Mod : Sürekli Çevrimiçi Modu ile Whatsapp’tan çıktığınızda (arka planda açık olması gerekiyor) 15 dakikalığına çevrimiçi gözükürsünüz.
- Sohbet Kilitleme : Sohbetlerinize pin kilidi koyabilirsiniz.
- Daha fazlası : Daha sizi bekleyen onlarca özellik var. Şaka değil, gerçekten.
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