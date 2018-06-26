WhatsApp Plus, Android telefonlar üzerinde kullanılan ve WhatsApp uygulamamasına ek özellikler ekleyen bir yardımcı programdır.

WhatsApp’ta daha fazla özellik kullanmak, uygulama üzerinde daha rahat değişiklikler yapmak ve istediğiniz farklı detaylara ulaşmak için tercih edebileceğiniz WhatsApp Plus 2018, normal WhatsApp’ın yerine geçmektedir.

Uygulamayı kurmak için öncelikle normal WhatsApp uygulamasını silmeniz isteniyor. Bunu yapmadan önceyse verilerinizi hem Drive hem de yerel disk olmak üzere çeşitli yerlere kaydetmelisiniz. Sonrasındaysa WhatsApp Plus uygulamasını telefonunuza kurarak, yeni özelliklerin hepsini kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlar kısmından APK yüklemeyi engelleyecek çeşitli ayarları kapatmadıysanız, onları da kapatmayı unutmayın. Uygulamanın tüm özellikleriyse şöyle: