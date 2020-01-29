Wonder Fit, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Wonder Fit oyununda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Oyunda yapmanız gereken şey parçaları uygun yerlerine yerleştirmek ve şekilleri tamamlamak. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Wonder Fit sizleri bekliyor.

Wonder Fit oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.