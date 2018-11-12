Xbox Game Pass, yeni çıkan Xbox oyunları takip edip Android telefonunuzdan konsolunuza indirmenize izin veren ücretsiz bir mobil uygulama.

Xbox oyunları satın almak yerine aylık belli bir ücret karşılığında Xbox’a çıkan tüm oyunları oynamanızı sağlayan sistemin mobil uygulaması, 100’ü aşkın harika oyunu listelemekle kalmıyor, oyunları uzaktan indirme kolaylığı sunuyor. En popüler ve yeni Xbox oyunları telefondan takip edip üyeliğiniz kapsamında kolayca indirebiliyorsunuz. Aylık düşük fiyatla Xbox oyunlara sınırsız erişim fırsatı sunan Xbox Games Pass Android uygulaması, yeni oyunlar hakkında bildirimde de bulunuyor ve Xbox konsolunuza ön indirme yapmanıza izin veriyor. Oyun çıkış yaptığında hemen oynuyorsunuz.

Konsol fiyatlarının oldukça yüksek olduğu ülkemizde aylık 60 TL ile tüm oyunları ulaşma imkanı veren Microsoft’un Xbox Games Pass servisini kullanmayanlar için de Xbox Game Pass kataloğunda yer alan Xbox One oyunlarında geçerli %20 indirim sunuluyor. Xbox One oyun eklentilerinde de %10 indirim avantajınız oluyor.