Yemek.com uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birbirinden lezzetli binlerce yemek tarifine ulaşabilirsiniz.

Yemek yapma derdine son veren Yemek.com uygulaması, her damak tadına uygun birbirinden lezzetli tarifleri sizlere sunuyor. Binlerce denenmiş fotoğraflı ve videolu yemek tarifleri ni bulabileceğiniz Yemek.com uygulamasında çorbalar, et yemekleri, tavuk yemekleri, hamur işi, yöresel, atıştırmalıklar vb. kategorilere göre ayrılmış menülere göz atabilirsiniz.

Elinizdeki malzemeleri girerek hangi yemekleri yapabileceğinizi gösteren Yemek.com uygulamasında, detaylı yemek tarifi arama özelliğini de kullanabilirsiniz. Denediğiniz ve memnun kaldığınız tarifleri diğer kullanıcılarla paylaşabileceğiniz, servis önerileri ve püf noktalarıyla sofralarınızı şenlendirebileceğiniz Yemek.com uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri