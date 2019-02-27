Yemek Dedektifi uygulaması, Android cihazlarınızdan online yemek siparişi verebileceğiniz yeni bir platform olarak öne çıkıyor.

Online yemek siparişi uygulaması olan Yemek Dedektifi, restorana gitmek veya telefonla yemek siparişi verme zorluklarını ortadan kaldırarak çok kolay bir şekilde yemek siparişi verebilmenizi sağlıyor. Denizli, İzmir ve Muğla’da aktif olarak kullanılan ve kayıtlı restoranlardan dilediğinizi seçerek sipariş verebileceğiniz uygulamada Isparta, Burdur, Hatay, Adana ve Antalya gibi şehirler de yakın zamanda uygulamada aktif hale getirilecek gibi görünüyor.