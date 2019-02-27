Yemek Dedektifi uygulaması ile dilediğiniz restorandan yemek siparişi verebilirsiniz.
Yemek Dedektifi uygulaması, Android cihazlarınızdan online yemek siparişi verebileceğiniz yeni bir platform olarak öne çıkıyor.
Online yemek siparişi uygulaması olan Yemek Dedektifi, restorana gitmek veya telefonla yemek siparişi verme zorluklarını ortadan kaldırarak çok kolay bir şekilde yemek siparişi verebilmenizi sağlıyor. Denizli, İzmir ve Muğla’da aktif olarak kullanılan ve kayıtlı restoranlardan dilediğinizi seçerek sipariş verebileceğiniz uygulamada Isparta, Burdur, Hatay, Adana ve Antalya gibi şehirler de yakın zamanda uygulamada aktif hale getirilecek gibi görünüyor.
Yemek Dedektifi uygulamasına kayıt olduktan sonra adresinizi ekleyerek bölgenizdeki restoranları bulabileceğiniz uygulamada, sipariş vermek istediğiniz ürünü seçtikten sonra kredi kartı, online kredi kartı veya nakit gibi ödeme seçeneklerini tercih edebilirsiniz. En sevdiğiniz yemekleri birkaç dokunuşla kapınıza kadar getiren Yemek Dedektifi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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