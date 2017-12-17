YunusOnline uygulamasıyla Android cihazlarınızdan online market alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Market alışverişlerinizi hiç yorulmadan ve vakit kaybetmeden birkaç tıkla halletmenize izin veren YunusOnline uygulaması, iyi bir şekilde organize edilmiş ürün kategorilerine sahip. Satın almak istediğiniz ürünlere kolayca ulaşabileceğiniz ve varsa detaylı bilgilerini de inceleyebileceğiniz uygulamada, tek tuşla sepetinize ekleyebiliyor ve alışverişinize devam edebiliyorsunuz.

Size özel kampanyalar sayesinde ekonomik bir alışveriş yapabilme imkanı sunan uygulamada, alışverişinizi tamamladıktan sonra ödemelerinizi kredi kartıyla veya nakit olarak kapıda yapabileceğiniz gib i 3D Secure ile online olarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Siparişlerinizi özenle hazırlayan, istediğiniz tarih ve saatte kapınıza kadar getirilmesini sağlayan YunusOnline uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: