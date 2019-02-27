Yves Rocher uygulaması ile Android cihazlarınızdan kozmetik ürün siparişlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Kozmetik ürünleri konusunda kadınların sıklıkla tercih ettiği Yves Rocher, mobil uygulaması ile güvenli alışveriş deneyimini sizlere sunuyor. Ürünlerinin tamamı bitkisel olan ve kimyasal bileşim olmadığından da tercih edilen Yves Rocher markasının mobil uygulaması üzerinden artık çok daha kolay bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Elinizdeki ürünlerin barkodunu uygulama üzerinden okutarak ürüne ulaşabilmenize olanak tanıyan Yves Rocher uygulamasında, güncel fiyat ve kullanım bilgisini de görüntüleyebiliyorsunuz.