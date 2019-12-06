Zingat Pro uygulaması ile Zingat.com kurumsal müşterileri de Android cihazlarından kolay ve hızlı bir şekilde ilan verebiliyorlar.

Akıllı emlak sitesi Zingat tarafından, kurumsal müşterilere yönelik geliştirilen Zingat Pro uygulaması ile ilan verme işlemleri artık mobil cihazlardan da gerçekleştirilebiliyor. Üyelik paketlerini inceleyebileceğiniz ve satın alabileceğiniz Zingat Pro uygulamasında, ilanlarınıza enerji yüklemesi de yapabiliyor ve daha çok görünmelerini sağlayabiliyorsunuz.. Yeni ilanlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yayınlayabileceğiniz Zingat Pro uygulamasında ilanlarınızın istatistiklerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

İlanlarınızda değişiklik yapabilmenize de olanak tanıyan Zingat Pro uygulamasında, ilanlarınızı inceleyenleri, favorilerine ekleyenleri ve kaç ilan için iletişime geçildiğini öğrenebiliyorsunuz. Müşterilerinizle anlık mesajlaşma özelliğini kullanarak iletişime geçebileceğiniz Zingat Pro uygulaması ile ihtiyaçlarınızı karşılayacak her türlü fonksiyonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.