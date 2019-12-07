Zingat uygulaması ile Android cihazlarınızdan daire, işyeri ve arsa gibi satılık ve kiralık ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Binlerce güncel ilanı inceleyebileceğiniz Zingat uygulamasında satılık ya da kiralık daire, rezidans, villa, yazlık, arsa, işyeri gibi birçok farklı kategori yer alıyor. Yatırım amaçlı ya da kendi kullanımınız için aradığınız her türlü gayrimenkul ilanına kolayca ulaşabileceğiniz uygulamada konumunuza en yakın ilanları da tek dokunuşla görüntüleyebiliyorsunuz.

Konum, fiyat, oda sayısı, kat sayısı, kategori, metrekare ve bina yaşı gibi kriterlere göre detaylı filtreleme yaparak da nokta atışı ilanları listeleyebileceğiniz Zingat uygulamasında ilanların açıklamalarını ve fotoğraflarını detaylı bir şekilde görebilir, ilan sahibine telefonla veya WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca; ilanlara bakacak vaktiniz yoksa Bana Ev Bul özelliğini kullanarak istediğiniz özelliklerdeki evin Zingat tarafından bulunmasını sağlayabilirsiniz.