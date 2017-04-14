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Apple Park İçin Dünya'nın En İyi Ağaçları Aranıyor

apple park ağaçları

Apple’ın yeni kampüsünün yapımı neredeyse tamamlandı. Uzay gemisini andıran Apple Park için şirket çalışanları, Dünya’nın en iyi ağaçlarını toplamaya koyuldu.

Bu ay itibariyle eleman alımlarına başlayan yeni kampüs, sadece yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Yeni kampüs bin kişilik Steve Jobs Tiyatrosu, parkları, devasa spor salonuyla Tim Cook’un gözünde, “Çalışanlara ilham verecek ve çevreye yararlı olacak”. Kampüsün Mart ayındaki halinin drone ile çekilmiş görüntülerini aşağıdaki videodanizleyebilirsiniz:


Görüntülerden de anlayabileceğiniz üzere, her şeyiyle teknoloji harikası olan kampüsün en büyük eksiği çorak toprakları. Yapımının tüm ayrıntılarında deyim yerindeyse ‘ince elenip sık dokunarak’ tamamlanmış kampüsün, ağaçları seçilirken de aynı titizlik le davranıldı. Kampüs için satın alınan 3 bin ağaç, şimdilik proje ekibinin kiraladığı 4 dönümlük arazide bekletiliyor. Peyzaj mimarlarının en iyi ağaçları bulmak için, Portland ve Oregon'a kadar seyahat ettiği söyleniyor. Durumu garipsiyor olabilirsiniz, ancak Apple’ın Dünya’daki en zengin şirketlerinden biri olduğu düşünülecek olursa bu durum çok da şaşırtıcı gelmemeli.

Apple Yeni Kampüsünü Tamamen Güneş Enerjisiyle Çalıştıracak

Yazar: - 14.04.2017

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