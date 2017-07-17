Apple'dan Her Hastaya Bir iPad

Apple farklı sektörlere yatırım yapmaya devam ediyor. Son birkaç yıldır sağlık alanında önemli adımlar atan Apple, çok kısa bir zamanda her hastanede her hastanın eline bir iPad vermek istiyor. Hastalar iPad’leriyle hastalıklarıyla ilgili bilgilerine ve bakım durumlarına erişebilecek.

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri çevresindeki UC San Diego Jacobs Tıp Merkezi, Chicago'daki Metro South Tıp Merkezi ve Los Angeles'taki Cedars-Sinai hastanelerinde pilot program uygulanmaya başladı. Doktorlar halihazırda mobil cihazları ve iPad’leri iş odaklı kullanıyorlar ancak hastanın kendi bilgisine erişmesine izin vermek tıp dünyasında yeni bir fikir olarak görülüyor. My CS-Link yazılımıyla hastalar, doktorların notları dahil olmak üzere hastalıklarının her aşaması hakkında detaylı bilgiye erişebiliyorlar.

Bununla birlikte, iPad olmadan, doktorlar ve hemşirelerin hasta bilgilerini içeren dosyaları doldurmaları ve daha sonra genellikle hastanın odasındaki arka duvarda bulunan beyaz tahtaya yenilenen bilgileri yazması gerekiyor. Cedars-Sinai Hastanesi doktoru Shaun Miller, bu programın evrak işlerindeki hataları ve hasta hakkındaki bilgi eksikliğini ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Pilot program kapsamındaki hastaneler, hastaların çoğunlukla uzun süre kalmaları gereken kalp yetmezliği ünitesinde, yaklaşık 50 iPad'teki hastalar ile ilgili güncel bilgileri kaydetmek için Epic'in MyChart yazılımını kullanıyor.

Programdan aynı zamanda bakım ekipleri de yararlanıyor. Cedars Hastanesi hemşiresi Michelle Williams, uygulamayla birlikte hemşirelerin daha kolay program hazırladığını söyledi. Ayrıca programda gerekli konularda personeli eğiten videolar da bulunuyor. Hastanenin bir başka bölümünde ise anne babalar yeni doğan çocuklarını Face-Time yoluyla görebiliyorlar. Yeni doğan çocukların belli bir süre dış dünyadan uzak tutulması gerektiğinden, anne babalar birkaç gün boyunca çocuklarını göremiyorlar. Ancak hemşirelerin Baby-Time olarak adlandırdıkları Face-Time ile ebeveyinler çocuklarıyla küçük de olsa etkileşime geçebiliyor.

Apple, pilot uygulamaların olumlu sonuç vermesi halinde uygulamanın kısa zamanda diğer hastanelerde de kullanılabileceğini söyledi.

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