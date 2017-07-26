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Araç Kullanırken Uyumamanızı Sağlayan Bileklik Üretildi

bileklik

Letonya'da geliştirilen bir bileklik sayesinde, araç kullanıyorken uyumak artık pek mümkün olmayacak. Geliştirlen Steer adlı bileklik, sürücünün uykuya daldığını anladığında, elektrik çarparak sürücüyü uyandıracak.

Bileğinize taktığınız bu bileklik tipindeki parça, kalp atış hızı ve cilt iletkenliğini sürekli ölçen 16 sensör ile donatılmış. Bu 16 farklı sensör yeterli olmayacaktır diye düşünülebilir ancak, geliştirici firma uykuya dalacak biri için yeterli seviyede olduğunu ifade ediyor.

bileklik

Bileklik, kalp atış hızının düştüğünü algıladığı anda güçlü titreşim ve sarı bir ışık ile uyarı gönderiyor. Böylelikle ufak bir elektrik alma sonucunda arabayı kullanan kişi uyarılmış oluyor ve kaza yapma ihtimali en düşük seviyeye indiriliyor.

Eğer uykunuz derinse ve kalp atış hızınız artmıyorsa, verilen elektriğin seviyesi artıyor. Kısacası, kalp atış ritminiz hızlanana kadar bileklik sizi uyarıyor. Bilekliğin yaşattığı şoktan sonra, serotonin, kortizol ve diğer hormonların salgılaması sayesinde sizi daha uyanık hissettirmesi hedefleniyor. Yani bileklik, hem uyandırıyor hem de sizin uyanık kalmanız için hormonlar salgılıyor. 

Erken sipariş kapsamındaki bu bileklik, 116 dolar fiyatla satılacak. Eylül ayında çıkış yapacak olan bilekliğin asıl fiyatının 231 dolar olacağı belirtildi.

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Yazar: - 26.07.2017

Araç Kullanırken Uyumamanızı Sağlayan Bileklik Üretildi İçin Yorum Yaz

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