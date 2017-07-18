AtariBox Oyun Konsolunun Yeni Görüntüleri ve Detayları Paylaşıldı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay düzenlenen E3 2017 etkinliği sırasında Atari firması geliştirmekte olduğu AtariBox adlı oyun konsolunu resmi olarak duyurmuştu.

Nintendo, Switch ile iyi bir çıkış yakalamış olsa da oyun konsolu sektöründe Xbox ve PlayStation'ın yanına yeni bir aktörün katılması beklenmedik bir durumdu. Fakat Atari, daha önceden PlayStation ve Xbox ortada yokken bu sektörün içerisindeydi. 70'li yıllarda çıkış yapan Atari 2600 oyun konsolu ülemizde de birçok eve girmişti. Kara kutu olarak adlandırılan Atari oyun konsollarını o kadar benimsemiştik ki, sonradan çıkan her video oyunu Atari oyunu olarak adlandırmıştık. Atari salonları da varlıklarını 90'lı yılların sonuna kadar korumuştu.

Atari'nin AtariBox ile sektöre geri dönüş yapıyor oluşu sevindirici bir haber. İlk aşamada bu yeni oyun konsolunun kısa bir tanıtım videosu yayınlanmıştı ve bize konsolun tasarımının ipuçları verilmişti. Şimdi ise daha detaylı görseller paylaşıldı.

AtariBox, 1977 yılında satışa sunulan Atari 2600 oyun konsoluna benzer bir tasarıma sahip. Konsolun kasasının ahşap olması planlanıyor, ön panelde ise cam veya ahşap malzeme seçenekleri bulunuyor.

Atari'nin AtariBox'ı satışa sunmaktaki amacı ise yeni bir şey yaratırken firmanın mirasına sadık kalmak ve hem yeni oyuncuları hem de eski Atari hayranlarını memnun edebilmek.

AtariBox USB bağlantılara, SD kart desteğine sahip olacak ve görüntü bağlantısı HDMI üzerinden yapılacak. Peki AtariBox üzerinde hangi oyunları oynayabileceğiz? Atari firmasının bu konuda yaptığı açıklama biraz bulanık. Firmanın verdiği bilgiye göre AtariBox hem klasik oyunların hem de mevcut oyunların çalıştırılabileceği bir konsol olacak; fakat bu konsol için yeni oyunlar geliştirilip geliştirilmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

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