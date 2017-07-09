Bantlanmış Oyuncunun 15 Yıllık Sırrı Çözüldü

Oyun dünyasının en unutulmaz anlarından bir tanesi, tavana bantlanmış halde Counter-Strike oynayan çocuğun fotoğrafıdır muhtemelen. 15 yıl önce ilk kez forum sitelerinde görülen bu fotoğrafın detayları ise ancak bugün ortaya çıkabildi.

Aslında 15 yıldır bu fotoğrafın çekildiği yerde olduğunu iddia eden onlarca farklı insan ortaya çıkmıştı. Fakat Kotaku, bu fotoğrafta gerçekten ne yaşandığını ortaya çıkarmak için harekete geçti ve fotoğrafın çekildiği yerde olduğunu iddia eden neredeyse herkese ulaşmayı başardı. Bu partiye katıldığını iddia eden herkesten orada olduklarına dair başka fotoğraflar da isteyen internet sitesi, böylece o anın gizemini de aydınlanmış oldu. Tüm bu hummalı çalışmanın ardından ortaya çıkan hikaye ise şöyle:

2002 yılında Michigan'da bulunan Mason isimli küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaş, belirli zamanlarda birbirlerinin bodrum katlarında toplanarak, küçük LAN partileri organize ediyor ve bu partilerde Command & Conquer: Red Alert 2, Battlefield 1942 ve Counter-Strike (hepsinin 512MB RAM istediği zamanlar) oynuyorlarmış. Günlerden birgün yine böylesine bir organizasyon sırasında, Drew Purvis isimli bir arkadaşları, kendisini tavana bantlasalar nasıl olur fikriyle ortaya çıkmış ve liseden yeni mezun olmuş bu grup, böylesine bir fikri hemen beğenerek olaya girişmişler. İlk denemelerinde başarıya ulaşan ekip, 2 dakika sonra Drew'un sızlanmaya başlamasından sonra fikir değiştirerek, bantların yanına yastıklar da eklemişler ve arkadaşlarını tavana sabitlemişler.

Bu LAN partisine katılanlardan bir tanesi olan Nick Wellman olaya dair şu küçük detayı da vermiş: "Aslında bantlı şekilde oyun oynamak aklımıza sonradan gelmişti. Asıl amacımız Drew'u sadece bantlamaktı." Bantlı olduğu yerin hemen yanında boş kalan rafı gören ve burada oyun oynanabileceğini düşünen Drew'un bilgisayarının oraya taşınmasıyla birlikte bütün sahne de böylece hazırlanmış. Sonrasında bir koşu okula kadar giden ve dijital fotoğraf makinesini alan Brian Schaeffer, en sonunda bu ölümsüz sahneyi fotoğraflamayı da başarmış.

Şimdi birbirlerini çok az gördüklerini ve toplandıkları zaman da bu fotoğrafın konusunun her zaman açıldığını söyleyen Masonlu gençler, herhangi bir Reddit başlığında ya da sosyal medyada kendilerini görüklerinde ise güldüklerini de söylemişler.

İşin bir başka ilginç yanı ise bantlanan gencin kariyeri olmuş. Oldukça iyi okullarda okuyan ve kendisine başarılı bir kariyer yaratan Drew Purvis, şimdi Google Deep Mind projesinde çalışan bilim adamlarından biri ve hala bilgisayarlarla haşır neşir olmaya devam ediyor.

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