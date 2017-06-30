Barmen Robotlar Çalışmaya Başladı

Daha önce sizlerle mesleğinizi elinizden alabilecek robotlar başlığı altında bazı içerikler paylaşmıştık. Bu başlangıçta hayal gibi geliyordu, ancak birkaç yıl içerisinde bunun gerçekleşme ihtimali bir hayli arttı. Şimdi de ortaya barmen robotlar çıktı. Üstelik yaptığı çalışmayı bir video ile izleme şansımız da var.

İnsanların mesleğini elinden alacak robotların geleceği pek uzak görünmüyor. Nitekim ünlü cazibe merkezi Vegas'ta ilk denemeler yapılmaya başlandı. Barmen robotlar insanların sipariş ettiği içkileri hazırlıyor ve büyük bir titizlikle önlerine getiriyor. Üstelik bir barmende arayabileceğiniz bütün özelliklere de sahipler.

Aşağıdaki videodan robot barmenlerin nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz:

Konuyla ilgili açıklama yapan Robot Bar'ın sahibi Rino Armeni, "Ortaklarım ve ben yeni bir trend yaratmak için bir şeyler yapmaya karar verdik. Sonuç olarak aklımıza bu fikir geldi ve Las Vegas'ta yapmaya karar verdik" dedi.

İnsanlar siparişlerini tablet veya telefon aracılığıyla robota iletiyor ve sipariş hazır olduktan sonra içeceğinizin hazır olduğunu söyleyen bir uyarı alıyorsunuz. İlginç bir konsept olmuş diyebiliriz.

Siz robot barmenleri nasıl buldunuz?

Gelecekte Mesleğinizi Elinizden Alabilecek 6 Robot