?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiBilim Adamları Fare Kafası Naklini Gerçekleştirdi

Bilim Adamları Fare Kafası Naklini Gerçekleştirdi

Fare kafa nakli

Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attılar. Bilimsel dergilerde yapılan yayınlarla naklin nasıl gerçekleştirildiğini de anlattılar.

CNS Neuroscience and Therapeutics isimli araştırma dergisinde yayınlanan makalede, yapılan transplantasyon için biri donör, biri alıcı biri de sağlayıcı olmak üzere üç farklı farenin kullanıldığı söylendi. Yapılan operasyonda küçük farenin kafası ve elleri, büyük fareninkiyle yer değiştirildi. Bilim adamları bu araştırmanın sonucunda, iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olup olmadığının araştırıldığını da söylediler. 

Araştırma, İtalyan Beyin Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren tarafından yapıldı. İki bilim adamı da daha önce maymun gibi başka hayvanlar üzerinde kafa nakli çalışmaları yürütmüşlerdi. Yapılan bu araştırmaların, aralık ayında bir insan üzerinde yapılacak kafa nakli denemesine de yardımcı olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere İtalyan bir doktor, Aralık 2017'de bir insandan başka bir insana kafa nakli yapmayı deneyecek.

Dünyada İlk Kafa Nakli Bu Yıl Sonunda Gerçekleşecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 30.04.2017

Bilim Adamları Fare Kafası Naklini Gerçekleştirdi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mayıs İlk Hafta) Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mayıs İlk Hafta) Nisan ayının son haftasında oyun dünyası oldukça hareketli bir hafta geçirmişti. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Outlast 2 çıkmış, bu…
AKK Gidiyor, Kota Geliyor! AKK Gidiyor, Kota Geliyor!BTK daha önce yaptığı açıklama ile 1 Mayıs 2017'den itibaren 02.00 - 08.00 arasında yapılan indirmelerin AKK içerisine dahil edilmeyeceğini… Overwatch'un Oyuncu Sayısı Yükselmeye Devam Ediyor Overwatch'un Oyuncu Sayısı Yükselmeye Devam EdiyorBlizzard tarafından geliştirilen sınıf tabanlı FPS oyunu Overwatch, çıktığı günden bu yana büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor.…
Dünyanın Son Beyaz Kuzey Gergedanı Tinder'da Eş Arıyor Elon Musk Los Angeles'ın Altını Delik Deşik Etmeye Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ