Bilim Adamları Fare Kafası Naklini Gerçekleştirdi

Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attılar. Bilimsel dergilerde yapılan yayınlarla naklin nasıl gerçekleştirildiğini de anlattılar.

CNS Neuroscience and Therapeutics isimli araştırma dergisinde yayınlanan makalede, yapılan transplantasyon için biri donör, biri alıcı biri de sağlayıcı olmak üzere üç farklı farenin kullanıldığı söylendi. Yapılan operasyonda küçük farenin kafası ve elleri, büyük fareninkiyle yer değiştirildi. Bilim adamları bu araştırmanın sonucunda, iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olup olmadığının araştırıldığını da söylediler.

Araştırma, İtalyan Beyin Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren tarafından yapıldı. İki bilim adamı da daha önce maymun gibi başka hayvanlar üzerinde kafa nakli çalışmaları yürütmüşlerdi. Yapılan bu araştırmaların, aralık ayında bir insan üzerinde yapılacak kafa nakli denemesine de yardımcı olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere İtalyan bir doktor, Aralık 2017'de bir insandan başka bir insana kafa nakli yapmayı deneyecek.

Dünyada İlk Kafa Nakli Bu Yıl Sonunda Gerçekleşecek