?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , TeknolojiBilim Adamları Hafıza Kaybını İyileştiren İlaç Geliştirdi

Bilim Adamları Hafıza Kaybını İyileştiren İlaç Geliştirdi

fareler

Bilim adamları tarafından geliştirilen ilaç, kaza veya yaralanma gibi durumlarda oluşabilecek hafıza kaybı için kullanılacak. İlacın etkisi ile fareler, hafıza ve öğrenme yetileri güçlendirmeyi başarabildi.

"The Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) isimli bilim dergisinde açıklanan sonuçlara göre, San Francisco California Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç, fareler üzerinde başarı yakalamış durumda. ISRIB isminde olan bu ilaç, farelerın daha çabuk öğrenmesini ve hafıza kaybını gidermesini sağladığı da söyleniyor.

İlacın araştırmacılarından Susannah Rosi bu konu hakkında verdiği demeçte, "ISRIB, hasarın oluşmasından bir ay sonra farelere verdiğimizde bile hafıza oluşturma yetisini iyileştirdi. Bu daha önce mümkün değildi. Fare hasar alırsa kendini geliştirmezdi." açıklamalarını yaptı.

Ayrıca ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin raporuna göre, her yıl 2 milyon Amerikalı beyin yaralanması yaşarken, 52 bin kişi bu yaralanmaların yol açtığı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bu yüzden de, ISRIB isimli ilaç, ilk yardım konusunda gayet işe yarar olacak.

Ancak, ilaç henüz insanlar için hazır durumda değil. İnsanlar için pek çok test yapılması gerekiyor. Bu ilaçtan, hafıza kaybı yaşayan insanlarda kullanılabilmesi ve tedavi sürecini hızlandırması da bekleniyor.

Bilim Adamları 100 Milyon Yıllık Bir Kuş Fosili Buldu

Bilim Adamları Dünya'da Kara Delik Yarattılar!
Yazar: - 11.07.2017

Bilim Adamları Hafıza Kaybını İyileştiren İlaç Geliştirdi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sanal Para Ethereum Milyonlar Kazandırdı Sanal Para Ethereum Milyonlar Kazandırdı Sanal parayla yatırımlarına yatırım katanları, ev, araba alanları çok duyduk. Duyduk duymasına ama 230 milyon doları duyunca şaşkınlığımıza…
Wild West Online'ın İlk Oynanış Videosu Yayınlandı Wild West Online'ın İlk Oynanış Videosu YayınlandıBilgisayarların Red Dead Redemption'ı olarak tanımlanan yeni açık dünya tabanlı online kovboy oyunu Wild West Online'ın grafiklerini ve oyun yapısını… NASA, Büyük Kırmızı Leke Fırtınasının Sırrını Çözüyor NASA, Büyük Kırmızı Leke Fırtınasının Sırrını ÇözüyorNASA’nın Jüpiter araştırmaları için görevlendirdiği uzay aracı Juno, dev gezegende yüzyıllardır süregelen bir fırtına olen “Büyük…
Haber Endüstrisi Facebook ve Google'ın Tekelinden Endişeli MEB 'Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme' Sistemi Hazırlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ