Bilim Adamları Hafıza Kaybını İyileştiren İlaç Geliştirdi

Bilim adamları tarafından geliştirilen ilaç, kaza veya yaralanma gibi durumlarda oluşabilecek hafıza kaybı için kullanılacak. İlacın etkisi ile fareler, hafıza ve öğrenme yetileri güçlendirmeyi başarabildi.

"The Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) isimli bilim dergisinde açıklanan sonuçlara göre, San Francisco California Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç, fareler üzerinde başarı yakalamış durumda. ISRIB isminde olan bu ilaç, farelerın daha çabuk öğrenmesini ve hafıza kaybını gidermesini sağladığı da söyleniyor.

İlacın araştırmacılarından Susannah Rosi bu konu hakkında verdiği demeçte, "ISRIB, hasarın oluşmasından bir ay sonra farelere verdiğimizde bile hafıza oluşturma yetisini iyileştirdi. Bu daha önce mümkün değildi. Fare hasar alırsa kendini geliştirmezdi." açıklamalarını yaptı.

Ayrıca ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin raporuna göre, her yıl 2 milyon Amerikalı beyin yaralanması yaşarken, 52 bin kişi bu yaralanmaların yol açtığı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bu yüzden de, ISRIB isimli ilaç, ilk yardım konusunda gayet işe yarar olacak.

Ancak, ilaç henüz insanlar için hazır durumda değil. İnsanlar için pek çok test yapılması gerekiyor. Bu ilaçtan, hafıza kaybı yaşayan insanlarda kullanılabilmesi ve tedavi sürecini hızlandırması da bekleniyor.

