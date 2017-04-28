Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017: Bilişim Sektörünün Kalbi Manisa'da Atacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 25. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017, Türkiye bilişim sektörüne yön veren, adından söz ettirmiş uzman kişileri ağırlayacak. Tamindir.com olarak sponsor olduğumuz etkinlikte 17 konuşmacı bilişim öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.
Türkiye bilişim sektörünün önemli isimlerinin katılım göstereceği Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017, 2 Mayıs 2017 Salı günü 10:30 – 18:00 saatleri arsında Prof.Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Manisa’da gerçekleşecek.
"Bilişim sektörünün bugünü ve geleceği, Endüstri 4.0, Yazılım sektörü, Dijital oyunlar, Sistem yönetimi, Siber güvenlik, Makine öğrenmesi, Yapay zeka ve Sosyal medya yönetimi" konularının konuşulacağı organizasyona katılım ücretsiz. Ücretsiz bileti adresinden temin etmek mümkün.
Etkinlik Sitesi: http://www.bilisimdekariyerzirvesi.com/
Etkinlik Sayfası: https://www.facebook.com/events/246429909152670/
Konuşmacılar:
- Melek Bar ELMAS – Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yazılım Meclisi Başkanı
- Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO - Maltepe Üniversitesi Öğretim üyesi
- Nezih KULEYİN - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
- Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü
- Prof. Dr. Alp KUT - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
- Dr. Mustafa Özhan KALAÇ - MCBÜ Bilişim Topluluğu Danışmanı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
- Gürcan SERBEST - IMECE Game Studio Dijital Oyun Geliştirici ve Eğitmeni
- Veysel Uğur KIZMAZ - İŞKUR Yazılım Geliştirme Uzmanı
- Burak Selim ŞENYURT - ING Bank Türkiye Kıdemli Yazılım Danışmanı
- Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ – MCBÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
- Mehmet Burak TORUN - Yazılım Mühendisi Sosyal Medya Uzmanı
- Şakir DOLGUN - LOGO Yazılım Yazılım Geliştirme Yöneticisi
- Gürhan HOŞGÖR - KOD-A Bilişim A.Ş
- Doğan ZORLU - Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bilgi İşlem Müdürü
- Ozan UÇAR - BGA Bilgi Güvenliği Akademisi Kurucu Ortak
- Mustafa ERŞAHİN - MONITISE MEA Web Takımı Yazılım Müdürü
- Hasan DİMDİK -NETAŞ Sistem Admini MVP
Etkinlik Yeri:
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