Bitcoin Daha Fazla Değer Kazanmayabilir

Uzun süredir Bitcoin'deki artış için "balon" tabiri kullanılsa da geçen seneden bu yana yüzde 290 artış sağlayan Bitcoin'e yatırım yapanlar, sanal paranın değerinin daha da artacağını düşünüyorlardı. Finans kurumu Goldman Sachs, onlarla aynı görüşte olmadığını söyledi.

Goldman Sachs analistlerinden bir tanesi olan Sheba Jafari, bir programda yaptığı açıklamada, Bitcoin'in şu an için tane başına 2,568 dolara satıldığını ve bunun uzun süre içerisinde görülebilecek en iyi noktalardan bir tanesi olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'in kurunun 1,857 dolar seviyesine kadar düşeceğini tahmin ettiğini söyleyen analist, ardından 3,212 - 3,915 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülebileceğini de belirtti. Bu sebeple düşüşten sonra ellerinde Bitcoin olan kullanıcıların, sabırla beklemelerini tavsiye eden Jafari, oldukça önemli bir kazanım elde edilebileceğinin de altını çizgi.

Eğer Sheba Jafari'nin görüşleri doğru çıkar ve Bitcoin 3,915 dolar seviyelerine kadar ulaşırsa, piyasadaki bütün sanal paranın değerine 22 milyar dolar daha eklenecek ve yüzde 53 büyümeyle bütün Bitcoin'lerin değeri 42 milyar dolara kadar ulaşacak.

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