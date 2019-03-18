2019'un En Popüler 20 Sosyal Medya Platformu

En iyi sosyal medya platformunda bulunduğunuzdan emin misiniz? Zira önünüzde binlerce alternatif var ve içlerinden birini seçmek sizin için çok zor olabilir. Size bu konuda yardımcı olmak için 2019’un en iyi 20 sosyal medya platformunun listesini hazırladık.

En bilindik sosyal medya platformu ile başlayalım. Facebook, son zamanlarda çıkan birçok habere rağmen 2 milyarı aşkın kullanıcısıyla hala dünyanın en popüler sosyal ağı olarak konumunu koruyor. Arkadaşlarınızla çabucak etkileşim kurmak için Facebook’u kullanabilirsiniz.

Fotoğraflara ve kısa videolara göz atmaktan hoşlanıyorsanız, 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan Instagram’ı tercih edebilirsiniz. Çarpıcı fotoğraflar, çeşitli sanat eserleri ve dahasını Instagram'da keşfedebilirsiniz.

Twitter, kalitesinden ödün vermeden ilerleyen sayılı sosyal mecralardandır. Twitter, eskiden 140 karakter ile kullanıcılarının tartışma oluşturmasına, bir konuyu ele almasına ya da gündemden bir olaydan bahsetmesine olanak veriyordu fakat kullanıcılarının yoğun ısrarı sonucunda, kullanıcılarına artık 280 karakter hakkı tanıyor.

Twitter’ın olumsuz yanı, her sosyal mecra platformunda bulunduğu gibi, bu sosyal mecra platformunda da bol bol sahte hesabın bulunmasıdır.

Son dakika haberlerine, dünyada olup bitenlere, ünlülere, gazetecilere, sporculara ulaşmak istiyorsanız, Twitter’ı tercih edebilirsiniz.

LinkedIn, işinin ehli insanların kullandığı bir sosyal ağdır. LinkedIn’in büyümesiyle CV oluşturmak, yeni iş imkanları bulmak, profesyonellerle etkileşim kurmak daha da kolaylaştı.

Snapchat genellikle gençler tarafından tercih edilir. Burada büyükannenizi veya dedenizi bulamazsınız. Snapchat’te arkadaşlarınızı bulabilir, onlarla sohbet edebilir, kendini imha eden hikayeler paylaşabilirsiniz.

Tumblr, sosyal ağ dünyası ile blog dünyasının kesiştiği ortak noktadır. Blog sayfanızda başka kullanıcıların takip edebileceği metin, fotoğraf, video, alıntı, konuşma ve benzeri içerikler paylaşabilirsiniz.

Tumblr, HTML düzenlemelerini de desteklemektedir. Kodlama ile haşır neşir iseniz, sayfanızın görünümünü tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Bunun yanında, dilerseniz Tumblr’ın uzantısını kullanmayabilir, bu uzantı yerine kendi uzantınızı tercih edebilirsiniz.

Pinterest, her türlü görselin paylaşıldığı bir mecra olarak tanınır. Kendi panolarınıza görseller ekleyebilir, diğer kullanıcıları takip edebilir ve onların paylaşımlarına yorum yapabilirsiniz.

Sina Weibo, Çin’in Twitter’a cevabı niteliğinde kurulan bir sosyal ağdır. 400 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal ağ platformlarından biridir.

Reddit, internetin ön sayfası olarak tanımlandırılır. Kısmen tartışma platformu, kısmen içerik paylaşma platformudur. Kullanıcılar, paylaşılan içerikleri oylayabilir; bu oylar sonucunda içerikler öne çıkabilir ya da arkalara gidebilir. En çok olumlu oy alan içerikler ana sayfada yer alır.

TikTok, dünyanın en yeni sosyal mecra platformlarından biridir. TikTok aslında uzun bir süre önce kapanan Vine ile aynı sayılır. Vine’nin bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. TikTok, 2018’in ilk çeyreğinde dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu.

Ask.fm bir soru-cevap platformudur. Kullanıcılar birbirlerine açık veya gizli olarak sorular sorabilirler.

Vkontakte’ye Facebook’un Rus versiyonu da diyebiliriz. Siteyi ziyaret ettiğiniz zaman bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu sosyal mecra platformu; sayfalar, gruplar, özel mesajlaşmalar, etkinlikler ve daha birçok özelliği ile hizmet vermeye devam ediyor.

Flickr bir fotoğraf barındırma servisidir. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere kullanıcılara sunulan iki seçenek vardır. Ücretsiz seçeneğinde maksimum 1000 fotoğraf paylaşılabiliyor.

Flickr ile kullanıcılar beğendikleri fotoğrafları yorumlayabilir, paylaşabilir ve beğenebilirler.

Meetup, gerçek hayattaki sosyal ağ ile sanal dünyadaki sosyal ağ arasındaki uçurumun altını çiziyor. İlgi alanlarınızla eşleşen grupları ve etkinlikleri bulmak için araçları kullanabilir; bu gruplara, etkinliklere dahil olabilirsiniz.

Büyük bir şehirde yaşıyorsanız kullanıcılarla buluşmalar düzenleyebilir, dil öğrenme gruplarından spor takımlarına kadar farklı topluluklarla çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz.

InterNations, dilinize, ilgi alanlarınıza uygun insanları bulmanızı sağlar. İşleyiş bakımından Meetup ile aynı sayılır.

XING, LinkedIn’in popüler bir alternatifidir. Gruplardan, etkinliklerden, tartışma alanlarından ve diğer topluluk özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gelişmiş arama özelliğini kullanmak istiyorsanız aylık ödeme yapmanız gerekiyor.

Nextdoor, mahalleye dayalı bir sosyal ağdır ve sıkı bir gizlilik politikasına bağımlıdır. Yalnızca bölgenizde yaşayan insanlar mahallenizin özel grubuna katılabilir.

Gerçek aşkı mı arıyorsunuz? Tinder, gerçek aşkınızı bulmak için keşfetmeye değer bir uygulamadır. Tinder, tıpkı sizin gibi gerçek aşkı arayan yakınınızdaki kullanıcılar ile buluşmanızı, sohbet etmenizi sağlayan bir sosyal ağdır.

2009 yılında kurulmuş konum tabanlı bir sosyal ağ platformu olan Foursquare’yi çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Gittiğiniz mekanlara kullanıcılar tarafından verilen puanları görebilir, bu mekanlara siz de puan verebilirsiniz.

Evet, Myspace hala yaşıyor! Myspace, müzik temalı bir platformdur. Myspace, hem müzik dinlemenizi hem de diğer kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlar.