Bilinmeyen Numaraları Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pazarlamacılar veya robotlardan gelen aramaları açtığınızda dolandırıcılık konusunda endişelenmenize gerek kalmadan doğrudan telefonunuzu kapattığınızı düşünüyoruz. Burada tereddüt edilmesi gereken an, sizi bilinmeyen numaradan arayan birinin “Beni duyabiliyor musun?” dediği andır.

Bu dolandırıcılık yöntemi oldukça basittir. Bilinmeyen numaradan gelen aramayı kabul edersiniz ve diğer taraftaki kişi, kendini duyup duyamadığınızı sorar. Görüşmede konuşulanlar, arama sonlandırılana kadar kayıt altına alınır. Bu soruya evet cevabını verdiğinizde, bu cevabınız, bir ödemeye izin verdiğinizi veya bir servise kaydolmayı kabul ettiğinize dair bir kanıt olarak kullanılır.

Bu dolandırıcılık yönteminden kaçınmanın en basit yolu, bilinmeyen numaralara cevap vermemektir ancak bu yöntem, özellikle iş görüşmeleri için telefon numarasını şirketlerle paylaşan kişiler için çok iyi bir seçenek olmuyor. Bu kişiler, bilinmeyen numaraları açtıklarında eğer bu ve bunun benzeri teyit ettirici cevaplar isteyen sorular alırsa, bu kişilere “Evet” ya da “Onaylıyorum” gibi doğrulayıcı kelimeler kullanmamaya özen göstermelidir.

Sorular değişebilir ancak dolandırıcıların amacı daima aynıdır: Her zaman onay almak için sihirli kelimeleri söylemenizi isterler. Bu nedenle sorularına alacakları yanıtın, bir şeyleri doğrular nitelikte olmadığından emin olmalısınız. “Beni duyabiliyor musun?” diye bir soru sorarlarsa onlara “Seni duyabiliyorum.” şeklinde cevap verebilirsiniz.

Bilinmeyen numaradan arayan bir dolandırıcıların sizi ikna etmek için hangi cümleleri sarf edebileceğine dair ipuçları:

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Telefon dolandırıcılarının arkasında genellikle birden fazla kişi vardır. Bir şirket gibilerdir. İnsanları aldatmak için seçilen kişiler, dilbaz kişilerdir. Bu dolandırıcıların çeşitli bahaneler üretebilmesi, insanları kandırabilmesi gibi özelliklere güvenilirliklerin etkilenmemesi için sahip olması gerekmektedir. Aranan kişinin kandırılabilmesi için konuşma boyunca sarf edilen cümlelerin çok etkileyici ve aynı zamanda kafa karıştırıcı cümleler olması gerekmektedir.

Siz siz olun bilinmeyen numaralardan sizleri arayan dolandırıcılara kanmayın!