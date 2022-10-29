Steam'de Eş Zamanlı Aktif Kullanıcı Rekoru Tekrar Kırıldı

Başka bir gün, başka bir Steam eşzamanlı kullanıcı rekoru daha. Bu seferki rekor, Steam'in 30 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşmasından yalnızca birkaç gün sonra geliyor.

Bununla birlikte, bu rakam SteamDB'den gelirken, Steam'in kendisi tüm zamanların zirvesinin hâlâ 30.044.046 olduğunu belirtiyor. Her iki durumda da, bu oyuncuların çoğu o sırada boşta olsa bile PC oyunlarının yükselmeye devam ettiğinin kanıtı (SteamDB, rekor kırıldığı sırada "sadece" 8,9 milyonun aktif olarak oyunda olduğunu tahmin ediyor). SteamDB'ye göre yeni rekor 30.049.264.

Salgının 2020'de başlamasından bu yana Steam'in aktif kullanıcı sayısı hızla artıyor ve önceki zirve bu yılın Mart ayında 30 milyonun biraz altındaydı.

Modern Warfare 2'nin Çıkışıyla Oyuncu Sayısı Arttı

Son 24 saat içinde en çok oynanan oyunlar arasında Dota 2, CS:GO ve PUBG: Battlegrounds yer alıyor ancak yeni çıkan Modern Warfare 2, dün yayınlandığından bu yana 247.000'den fazla oyuncuyla listede dördüncü sırada yer alıyor.

Bunu sırasıyla Lost Ark ve Apex Legends takip ediyor, bu da Modern Warfare 2'nin bugün Steam'in en çok oynanan oyunları listesinin ilk beşinde yer alan, oynaması ücretsiz olmayan tek oyun olduğu anlamına geliyor.

Görünüşe göre bir süre daha bu rekorun tekrar tekrar kırıldığını göreceğiz. Peki siz son zamanlarda hangi oyunlarda vakit geçiriyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.