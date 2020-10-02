Chrome İçin En İyi 4 VPN Uzantısı (2020)

VPN’ler, internet ortamında güvenliğinizi ve gizliliğinizi sağlar. Dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Google Chrome’da çeşitli VPN uzantıları bulunuyor. VPN uzantıları, web tarayıcısıyla derinlemesine entegre olur ve internet trafiğinizi özel sunucular üzerinden yeniden yönlendirir. Bu nedenden dolayı hangi VPN uzantısını kullandığınız konusunda çok dikkatli olmanız gerekir. Bu yazıda, 2020 yılının Chrome için en iyi 4 VPN uzantısını derledik. İşte, popüler web tarayıcısı Chrome için en iyi 4 VPN uzantısı!

ExpressVPN, dünya çapında 90'dan fazla ülkede bulunan 3.000'den fazla sunucuyla başarılı bir VPN'dir. ExpressVPN uzantısı, medya akış hizmetleri de dahil olmak üzere birçok web sitesinin engelini kaldırmanıza olanak tanır. ExpressVPN uzantısının kullanımı oldukça kolaydır. 7/24 canlı sohbet desteği sunuyor. ExpressVPN’in tek dezavantajı, Chrome uzantısını kullanmadan önce ExpressVPN'in yerel uygulamalarından birini yüklemeniz gerektiğidir.

Yakın zamanda yayınlanan VPN hizmetleri söz konusu olduğunda Surfshark, yeni olmasına rağmen çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Çeşitli cihazlarda ve platformlarda yer alan Surfshark, Chrome Web Mağazası’nda da bulunuyor. Bu, Surfshark’ı bir Chromebook’ta veya Chrome uzantılarını destekleyen diğer cihazlarda da kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Surfshark, VPN bağlantısı kesildiği takdirde internet bağlantınızı kapatarak verilerinizin güvende olmasını sağlar. Surfshark, Cleanweb özelliği sayesinde izleyicileri, reklamları ve zararlı yazılımları engeller. Surfshark sayesinde ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda, Japonya, Avustralya, Hindistan ve İtalya'daki Netflix kütüphanelerine erişebilirsiniz. 60’dan fazla ülkede yer alan Surfshark, 1040’tan fazla sunucuya sahip.

NordVPN, VPN kullanmaya yeni başlayanlar için mükemmel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. 58 ülkede 5378 sunucuya sahip olan NordVPN’de kullanıcılar, eş zamanlı olarak 6 bağlantı sağlayabilir. NordVPN, Quick Connect butonu sayesinde o anda mümkün olan en iyi sunucuya otomatik olarak bağlanmanızı sağlar. NordVPN, Windows, macOS, Android, iOS ve Linux platformlarının yanı sıra Chrome ve Firefox web tarayıcıları için de uzantıya sahiptir. Güçlü şifrelemeye sahip olan NordVPN’de P2P desteği bulunuyor.

SaferVPN, birçok ilginç özelliğe sahip bir VPN sağlayıcısıdır. Güvenlik önlemlerini çok önemseyen SaferVPN, 256 bit şifreleme kullanmaktadır. 35’in üzerinde konumda 700’ün üzerinde sunucuya sahip olan SaferVPN, bir sunucudan diğer sunucuya kolayca geçiş yapabilmenizi sağlar. Yüksek güvenlikli protokoller sayesinde güvenlik ve performans arasında doğru dengeyi bulabilirsiniz.

SaferVPN, güçlü ve otomatik bir kill-switch özelliğine sahiptir. Bu özellik, herhangi bir nedenden dolayı güvenli bağlantıyı kaybettiğiniz anda veri sızıntılarını önler. Ek olarak, SaferVPN, herhangi bir genel Wi-Fi ağını güvenli bir Wi-Fi ağına dönüştürür.