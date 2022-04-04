DotVPN, Google Chrome için popüler VPN eklentisi.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DotVPN, Google Chrome kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen VPN eklentileri arasında. Dünya genelinde 12 ülkeden giriş yapmamıza izin veren VPN, web sayfalarında ansızın çıkan ve alenen duran reklam banner’ları dahil çevrimiçi gizliliği tehlikeye atan her türlü reklamdan koruyor. İnternet paketinizden hem önemli ölçüde daha az harcamış oluyorsunuz, hem de daha hızlı geziniyorsunuz. Günümüzün en popüler VPN uygulamaları arasında yer alan DotVPN ücretsiz yapısı ile her kesimdem kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Google Chrome sayesinde tüm işletim sistemlerinde başarıyla kullanılabilen uygulama, kullanıcılarına güvenli bir kullanım sunuyor.

DotVPN Özellikleri

Sınırsız bant genişliği

Bulut tabanlı güvenlik duvarı koruması

Daha hızlı gezinme (Premium)

12 konum (Premium)

4096 bit anahtarla şifreleme (Premium)

Reklamsız gezinme (Premium)

Premium sunuculara erişme,

Türkçe ve İngilizce dil desteği,

Güvenilir,

Bulut tabanlı güvenlik duvarına sahip olmasıyla sınırları kaldırırken güvenliği de (4096 bit’lik anahtarla şifreleme) sağlayan VPN, bölgesel olarak erişime kapalı servislere erişmenizi sağlamakla kalmıyor; hız sınırlamasını da ortadan kaldırıyor. TOR sayesinde .onion web sitelerine de erişimi sağlayan VPN hizmetinin sınırsız bant genişliği sunduğunu, sınırsız sunucu geçişine (seçili sanal konum için en az meşgul olan sunucuya otomatik bağlanıyor) izin verdiğini de atlamamak gerek.

İnternette güvenli bir şekilde dolaşma fırsatı veren DotVPN ücretsiz yapısının yanı sıra basit kullanıma sahip. Tüm bilgisayarlarda kullanılabilen uygulama sayesinde kullanıcılar, internette iz bırakmadan dolaşabilecek, üçüncü parti yazılımlara karşı güvende olacaklar. Sınırsız bant genişliği ile internette sınırsızca dolaşma fırsatı veren uygulama 12 farklı konumu kullanıcılara sunuyor. Ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip olan uygulama geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

DotVPN İndir

Oldukça başarılı bir Google Chrome eklentisi olarak karşımıza çıkan DotVPN sayesinde internette yasaklı pek çok siteye rahatlıkla girebilecek, gönül rahatlığıyla internette dolaşabileceksiniz. Kullanıcılar tek bir tıklama sayesinde konumlarını değiştirebilecek, VPN uygulamasını çalıştırarak gezinmeye başlayabilecekler. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip test etmeye başlayabilirler. Unutmadan belirtelim uygulama içerisinde Türkçe dil desteği de yer alıyor.