Express VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,137
- DOSYA BOYUTU 3.90 MB
- Üretici ExpressVPN
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Express VPN, Android telefon ve tabletleriniz üzerinden internete özgürce bağlanarak engelli sitelere giriş yapabileceğiniz etkili ve pratik bir VPN servis sağlayıcısıdır.
Express VPN, Android mobil cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak indirerek deneyebileceğiniz bir VPN servisidir. İnternet üzerinde onlarca VPN servisi bulunmasına rağmen bu servisler arasında kapsamlı ve güvenilir olanı bulmak bazı kullanıcılar için zor olabiliyor. Express VPN güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz VPN servis sağlayıcılarından bir tanesidir.
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Express VPN apk indir günümüze kadar milyonlarca kullanıcıya hizmet ediyor. Tamindir üzerinden de 10 binden fazla kullanıcının indirdiği başarılı mobil VPN uygulaması, aldığı inceleme puanları ile de başarısını defalarca kez ortaya koydu.
Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullancı tarafından kullanılan yardımcı program, aldığı güncellemeler ile de daha kararlı bir hale geldi. Express VPN APK indir ile internette iz bırakmadan özgürce dolaşabilirsiniz.
Express VPN Apk Özellikleri
- Engellenen ve yasaklanan sitelere giriş
- Güvenli internet kullanımı
- İnternet üzerinde kimliğinizi gizleyerek ve güvenli bir şekilde gezinti yapmak
- Ücretsiz,
- Android ve iOS sürüm,
- Düzenli güncellemeler,
- Güvenilir,
Kullanımı oldukça basit olan ExpressVPN ile internete bağlanmak istediğiniz herhangi bir Amerika, Avrupa ve Asya sunucusunu seçerek güvenli internetin keyfini çıkartabilirsiniz. Ayrıca uygulama yaşadığınız bölge için kullanabileceğiniz en uygun sunucuları size önermektedir. ExpressVPN internet üzerindeki verilerinizi şifreleyerek kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.
Uygulamanın ücretsiz versiyonunu indirerek deneyebilir ve memnun kalmanız durumunda ücretli üyelik satın alarak sınırsız kullanıma geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca memnun kalmamanız durumunda 30 gün para iadesi garanti edilmektedir. Geniş kapsamlı ve kullanımı kolay bir VPN uygulaması arıyorsanız ExpressVPN'i Android telefon ve tabletlerinize indirerek mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim.
Express VPN Apk İndir
Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Express VPN apk her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. İngilizce dil desteğine sahip olan başarılı mobil uygulama, ülkemizde pek popüler olmasa da dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıyı ortak bir platformda buluşturuyor. Basit bir kullanıma sahip olan Express VPN apk yükle ile kullanıcılar internetin derinliklerinde iz bırakmadan diledikleri siteleri dolaşabilecek ve güvenli bir kullanım sağlayabilecekler. Express VPN apk'yı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Express VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 492
- DOSYA BOYUTU 4.90 MB
- Üretici ExpressVPN
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Express VPN, iPhone ve iPad kullanıcılarının internet üzerinde engellenen ve yasaklanan tüm sitelere güvenli bir şekilde kimliğinizi açığa çıkartmadan girebileceğiniz VPN uygulamasıdır.
Express VPN, iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir VPN servis sağlayıcısıdır. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama ile ülkemizde mahmeler tarafından engellenen sitelere rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Ayrıca IP adresinizi gizleyerek internet üzerinde anonim ve güvenli gezinti yapabilirsiniz.
Express VPN İndir
Kullanımı kolay arayüzü sayesinde bu tür uygulamalar kullanmamış olsanız bile uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinde düzenleyebileceğiniz karışık ayarlar da bulunmuyor. Uygulamayı yükleyerek hemen çalıştırabilir ve güvenli internet bağlantısı ile yasaklı sitelere giriş yapmaya başlayabilirsiniz.
En önemlisi özelliği ise Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya kadar farklı ülkelerden sunucu seçebiliyor olmanızdır. Eğer bağlandığınız sunucu ile internet hızınızda bir yavaşlama olursa, farklı bir sunucuyu deneyebilirsiniz.
LTE, 3G ve tüm mobil veri taşıyıcıları ile uyumlu olarak çalışan uygulama, sağladığı güvenlik ile de ön plana çıkmaktadır. İnternet üzerindeki verilerinizi şifreleyerek koruyan uygulama sayesinde kişisel verileriniz daima güvende olacaktır.
Express VPN Özellikleri
- 7 günlük ücretsiz kullanım
- Sınırsız bağlantı
- Güvenli ve güvenilir bağlantılar
- Amerika, Avrupa ve Asya sunucularından erişim.