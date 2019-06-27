Etkili Bir Alan Adı Bulmanız için 5 Tavsiye

Alan adı, bir internet sitesine girmek için adres çubuğuna yazdığınız şeydir; sitenizin kalbidir.

İyi bir alan adı bulmak, onurlanacağınız bir sitenin inşasına başlamadan önceki ilk adımınızdır ve bu en zor aşamadır. Domain ve sunucu barındırma hizmetlerini satın almadan, site içi ayarlamalardan çok daha zordur. Bu yazıda, çevrim içi kimliğinizi yansıtacak yaratıcı alan adı fikrinizi hareketlendirecek birkaç tavsiyede bulunacağız.

1. Kelimelerin Eş Anlamları

Muazzam bir isim buldunuz ama alan adını kontrol ettiğinizde bu alan adının kiralandığını gördünüz. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Başka bir alan adı düşünmek mantıklı olabilir ya da kelimenin eş anlamına bakmayı seçebilirsiniz.

İsmimiz “Evinize Misafir” olsun. Evinizemisafir.org şeklinde bir alan adı kaydetmek istiyoruz. Şansa bakın ki bu alan adı başkası tarafından kısa bir süre önce satın alınmış. O halde bunu “Evinize Konuk” olarak değiştirebilir miyiz? Evinizekonuk.org şeklinde kontrol ettirdiğimizde bu alan adının başkası tarafından (henüz) kiralanmamış olduğunu görüyor, alan adını hızlı bir şekilde kiralıyoruz.

2. Uydurma İsimler

Buna bir örnek vererek başlamak istiyoruz. Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google, ismini matematikteki en büyük sayılardan biri olan Googol’un üzerinde biraz oynama yaparak almıştır.

Marka olabilecek isimler seçebilirsiniz. Derin anlamlar içermesi şart değil. Google, Uber ve Yahoo gibi isimlerden ilham alabilirsiniz. Alan adlarının, insanların aklında kalabilecek kadar uzun ve karmakarışık olmamasına dikkat etmelisiniz.

3. Süresi Dolan Alan Adları

Süresi dolan alan adları, ödeme günü dolduktan bir süre sonra tekrardan kiralanabilir hale gelir. Süreler değişebilir. Her şirketin kendine özgü kuralları var. Alan adlarının süresi dolmadan evvel popüler olması ve kullanım halindeyken çok fazla trafik alması durumunda, kiraladığınız bu alan adı sizin avantajınıza olur.

4. Alan Adı ile Uzantının Harika Uyumu

.com uzantısı halen tahtında oturuyor ve önümüzdeki birkaç yıl için de böyle devam edecek gibi görünüyor ancak bu uzantıyı bir milyardan fazla internet sitesi kullanıyor ve benzersiz bir alan adı bulmak giderek zorlaşıyor. Pek alışılagelmiş olmayan uzantılar günümüzde birçok girişimci ve marka tarafından popülerlik içinde kullanılıyor. Geleneksel uzantıları bir kenara bırakabilirseniz siz de alttaki örneklerin içine girebilirsiniz.

bit.ly

visual.ly

Apple.news

Redbrain.shop

Postach.io

Home.barclays

Telif hakkına ilişkin sorunlar yaşamamak için seçtiğiniz alan adının mevcut ticari markalarla eşleşmediğinden emin olun.