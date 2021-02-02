GTA 5 Türkçe Yama Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

2013 yılında çıkış yapmış olsa da günümüzün en popüler oyunları arasında ilk beşe oynayan Grand Theft Auto V, açık dünya temasının en başarılı uygulandığı konseptlerden birisi olabilir. Öte taraftan bu oyunu oynarken hikayeden zevk alabilmek istiyorsanız, GTA 5 Türkçe Yama nasıl indirilir ve yüklenir sorularına daha yakından göz atacağız.

GTA 5 Türkçe Yama Nedir?

Tıpkı diğer tüm Rockstar Games oyunlarıda olduğu gibi, Grand Theft Auto V de Türkçe dil desteği sunmuyor. Yani oyunun ayarlar menüsüne girerek dili değiştirmeniz ne yazık ki mümkün değil. Bu noktada İngilizce bilginize güvenmiyorsanız, oyunu nasıl Türkçe yapabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

Endişeye kapılmanıza gerek yok çünkü yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak Türkçe GTA V keyfi çıkarabilirsiniz. Gerekli olan programların ve yama dosyalarının tümünü hemen aşağıda bulabilirsiniz. Başlamadan önce söylememiz gereken şey, bu modun yalnızca bilgisayarlar için kullanılabilir olduğudur. Yani PlayStation ya da Xbox gibi oyun konsollarında ne yazık ki yerel dil ile özelleştirilmiş yama kullanma imkanınız bulunmuyor.

GTA 5 Türkçe Yama İndirme ve Yükleme Nasıl Yapılır?

GTA V için yama dosyasını indirin.

Open IV programını indirin ve yükleyin.

programını indirin ve yükleyin. Gelen ekrandan GTA V ve Windows platformunu seçin.

ve platformunu seçin. Ardından oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

seçin. Menüden Tools sekmesine tıklayın ve ASI Manager butonuna basn.

sekmesine tıklayın ve butonuna basn. Ardından ASI Loader seçip Install butonuna tıklayın.

seçip butonuna tıklayın. Sonrasında OpenIV.ASI seçip Install butonuna tıklayın.

seçip butonuna tıklayın. Daha sonra Tools sekmesine dönüp Package Installer seçeneğine basın.

sekmesine dönüp seçeneğine basın. İndirdiğiniz yama dosyasını seçin ve Install seçeneğine tıklayın.

GTA 5 Türkçe Yama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Başlamadan önce oyunu tamamen kapatın.

Open IV programını açın.

programını açın. Menüden Tools sekmesine tıklayın ve ASI Manager butonuna basın.

sekmesine tıklayın ve butonuna basın. Ardından ASI Loader kısmını Not Installed olarak güncelleyin.

kısmını olarak güncelleyin. Bu değişikliklerin ardından GTA 5 Türkçe yama pasif hale gelecektir.

Tekrar aktif hale getirmek istediğinizde Installed olarak güncellemeniz yeterli olacaktır.

GTA V Türkçe Yama Çalışmama Sorunu Nasıl Çözülür?

Eğer GTA V için kullandığınız Türkçe yama çalışmıyorsa, oyunun ve yamanın güncel olduğundan emin olun. Yama eski sürümlerde çalışma sorunu gösterebildiği için oyunun en güncel sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun. Ardından kurulumu tekrar gerçekleştirin. Ayrıca oyunun dizin dosyalarını doğru seçtiğinizden de emin olun.

GTA V Türkçe Yama Ban Riski Var mı?

Evet. Eğer GTA: Online oyuncusu iseniz, çevrim içi moda geçiş yapmadan önce Türkçe yamayı pasif duruma getirmeniz gerekiyor. Aksi durumda oyun dosyalarındaki değişiklikten ötürü GTA: Online hesabınız dosya değişikliğinden ötürü kalıcı olarak engellenebilir.

Ufak bir hatırlatma olması adına Tamindir olarak üçüncü parti taraflarca geliştirilen yazılımları indirmeniz, yüklemeniz ya da çalıştırmanız sırasında doğabilecek sorunlarda sorumluluğumuzun bulunmadığını vurgulayalım. Yani tüm bu süreç boyunca kendi kararlarınız doğrultusunda hareket etmeniz gerekecek.

GTA V Türkçe Yama Çalışmayı Durdurdu Sorunu Nasıl Çözülür?

Eğer GTA V için kullandığınız Türkçe yama çalışmayı durduruyorsa, oyunun ve yamanın güncel olduğundan emin olun. Yama eski sürümlerde çalışma sorunu gösterebildiği için oyunun en güncel sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun. Ardından kurulumu tekrar gerçekleştirin.