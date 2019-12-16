İnsanların Blogunuzu Tekrar Tekrar Ziyaret Etmesini Sağlayacak İpuçları

Blog oluşturmak için günümüzde ne bir kodlama ne de bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. WordPress ve Blogger gibi büyük blog sağlayıcılarının sürükle ve bırak mantığı ile bugün mükemmel bir blogun temelini atabilirsiniz ama çoğu zaman bu yeterli olmayabiliyor.

Blog oluşturmak sadece taslak aşamasıdır. Yaratılan eserlerin ilk hâlleri, sizlerin de tahmin edebileceği üzere, misafirler için pek iç açıcı değildir. Başarılı bir blog için ister alan adı ve sunucu barındırma hizmetlerinin giderlerini bir ücret vererek karşılayın ister ücretsiz hizmetlerden faydalanarak hiç bütçe ayırmadan bir blog oluşturun, blogunuzu harika bir görünüm kazanmasını sağlamak tamamen sizin elinizdedir.

Blogunuzun insanlar tarafından tekrar tekrar ziyaret edilmesini istemez misiniz? Eminiz ki bu işlere heveslenen her insan, bir gün onlarca kişiden yorum alan, herkes tarafından beğenilen bir blog oluşturmak istiyor. Bu yazıda, insanların blogunuzu tekrar tekrar ziyaret etmesini sağlayacak ipuçlarını listeleyeceğiz. Eğer iyi bir blog istiyorsanız, önerilerimizi dikkate alarak blogunuzu yönetmeye başlamalısınız.

1. Kişilik

Blogunuza kişiliğinizi yansıtmak, insanların hakkınızda az çok bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bir kafe işletmecisiyseniz veya sadece kahve içmekten hoşlanıyorsanız blogunuza da bunu yansıtmalısınız. Blogunuzun renk düzenini, aktarmak istediğiniz duyguları bunlara göre şekillendirmelisiniz.

Başlamadan önce içeriğinizin kalitesine ve kullanacağınız dile odaklanmalısınız. İçerikleriniz her yönden kaliteli olmalıdır. Kullanacağınız dilin kullanıcılar üzerinde büyük etkisi vardır. Mizahi, ciddi, bilgilendirici gibi dillerden hangisi size daha çok uyuyor?

2. Uzmanlığınızı Paylaşırken Arka Planda Kalma

İnsanların sorunlarını saptamak ve onlara adım adım ve ayrıntılı çözümler sunarsanız muhtemelen birçok insan size bu yüzden minnet duyacaktır. Kendinizi arka planda bırakmamalısınız. Bazı işletmeler blog yazılarında yazının sadece birazını paylaşma gibi bir hataya düşüyor ve “Devamını okumak için şu kadar ücret vererek e-kitap hâlini indirebilirsiniz” gibi rahatsız edici notlar ekleyerek kullanıcıların satın almalarını umuyorlar.

İnsanları adım adım, derin ve çok ayrıntılı anlatımlarla etkilediğiniz zamanlarda, satmak istediğiniz ürününüzü ya da hizmetinizi satın almaları için bir istekte bulunmuyor olmasanız bile, ürününüzü ya da hizmetinizi satın alma ihtimalleri de o kadar artacaktır. Burada önemli olan, iyi niyetli ve kullanıcı dostu olmanızdır.

3. Farklı İçerik Türleri Kullanmak

Kısa yazılar genellikle çok sevilir ama uzun yazılarınız insanlara epik gelebilir. Bazı konular için uzun uzun yazmak kimi zaman gereksizdir. Kısa ve net bir yazıları bir meyve olarak görebilirsiniz. Bu meyveler, okurlarınızın uzun bir süre boyunca düşünmesini sağlayabilir.

Şu türlerde içerikler üretebilirsiniz:

İnfografik.

Benzersiz görüntüler.

Hedef kitlenizin hedef kaynağına dönüşebilecek rehberler.

Doğrudan hedef kitleniz ile konuştuğunuz görsel efektlerin ya da arka plan müziklerinin olmadığı ve sadece profesyonelliğe odaklanan temel videolar.

Endüstrinizin önde gelenleri ile ilgi çekici konuşmalar.

İçerik üretmek için zamanınız yoksa içerik yazarları ile anlaşabilir, misafir yazarlıklara açık olduğunuzu belirtebilir ya da kullanıcıların içerik oluşturmasına imkân verebilirsiniz.

Bir blogun tekrar tekrar ziyaret edilmesini sağlamanın en iyi yolu, hedef kitleniz için kaliteli bir kaynak olmaktır. Sitenize gelen kullanıcıların tekrar tekrar gelmesini istiyorsanız onlara sevebilecekleri içerikler vermelisiniz.