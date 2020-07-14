Yükselen Yıldız: İnsansız Kara Aracı Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnsansız Kara Aracı ya da kısaltılmış hali ile İKA, tıpkı insansız hava araçlarında da olduğu gibi uzaktan kontrol edilebilen, içerisinde mürettebat ya da operatör bulunmayan ve kara operasyonları için kullanılan araçlara verilen genel bir isimdir. Bu yazımızda 'İnsansız kara aracı nedir ve hangi alanlarda kullanılır?' sorularının yanıtlarına daha detaylı bir şekilde göz atacağız. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

İnsansız Kara Aracı Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Az önce de bahsettiğimiz gibi içerisinde bir operatörün yer almadığı insansız kara araçları personel taşımanın uygunsuz, tehlikeli veya imkansız olabileceği birçok noktada kullanılabilir. Genel olarak çevreyi gözlemleyebilmek adına pek çok dahili sensör ile gelen araç uzaktan yönetilebileceği gibi yapay zeka ve makine öğrenimi yardımı ile tam özerk bir çalışma yapısına da sahip olabilir. Tabii ikincisinin şu noktada geliştirilme aşamasında bulunduğunu hatırlatalım. Yine de bazı durumlarda kullanıldığına şahit oluyoruz.

Model bazlı olarak birbirinden ayrı sensörlere, mekaniklere ve bileşenlere sahip olsalar da insansız kara araçları genellikle aşağıdaki bileşenleri içerecektir:

- Sensörler: İnsansız kara araçlarında yer alan sensörler temel olarak aracın hareketinin sağlanması ve aracın çevresinin algılanması üzerinde yoğunlaşır. Tüm bunlar yapılırken pusula, jiroskop, derinlik algılayıcısı, kilometre sayacı, eğim ölçer, menzil bulucu, kızılötesi, ultrason ve kamera gibi bileşenlerden faydalanılır.

- Kontrol Sistemleri: İnsansız kara araçları genellikle uzaktan kontrole ya da otonom sisteme sahiptir. Tabii her iki durumda da temel hareketi sağlayacak kontrol sistemlerine gereksinim duyulur ve araçlarda buna yönelik bazı bileşenlere ve sistemlere yer verilir.

- Sistem Mimarisi: Diğer cihazlarda ve araçlarda da olduğu gibi donanım ve yazılım arasındaki etkileşimi birleştirmeye yarar.

Otonom İnsansız Kara Aracı Neler Yapabilir?

Tamamen özerk yani otonom olarak çalışan bir insansız kara aracı şunları yapabilir:

- Binaların iç mekan haritalarını çıkarma.

- İsteğe bağlı olarak insanları ve araçları tespit etme ve tanımlama.

- İnsan yardımı olmadan belirlenmiş güzergahlarda seyahat edebilme.

- İnsan müdahalesi olmadan uzun süre çalışabilme.

- Özellikle istenmediği sürece insanlardan, mülklerden veya kendisi için zararlı olabilecek durumlardan kaçınma.

- Patlayıcıları devre dışı bırakma.

- Dışarıdan yardım almadan kendini onarma.

Tüm bunlara ek olarak otonom bir insansız kara aracının öğrenme yetenekleri de olabilir:

- Dışarıdan yardım almadan yeni yetenekler öğrenme ve yeni beceriler kazanma.

- Bulunduğu çevreye bağlı olarak stratejiler üretme.

- İnsan yardımı olmadan çevreye uyum sağlama.

- Görev hedefleriyle ilgili etik duygusu geliştirme.

Buna karşın diğer tüm makinelerde de olduğu gibi otonom insansız kara araçlarının da düzenli bakıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatmamız gerekiyor.

Silahlı otonom araçlar geliştirirken en önemli detaylardan birisi sivillerin ve düşmanların ayrımını yapabilmesidir. Günümüzde düşmanların sivil kılığında dolanabildiği gerçeği göz önüne alınınca yüzde 99 oranında başarı oranına sahip bir otonom silahlı araç dahi ciddi felaketlere yol açabilir. Bu nedenle, en azından tatmin edici bir yol geliştirilinceye kadar, tam otonom cihazların savaş alanlarına gönderilmesi pek mümkün gibi gözükmüyor.

İnsansız Kara Aracı Nerelerde Kullanılır?

Temelde bir kullanım kısıtlaması olmadan oldukça geniş bir alanda hizmet verebilen insansız kara araçları genellikle aşağıdaki alanlarda tercih ediliyor:

- Tarım

- Malzeme Taşıma

- Madencilik

- Tedarik

- Acil Müdahale

- Askeri Uygulamalar