Karantinada İşinize Yarayabilecek Mobil Uygulamalar

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle kendimizi evde karantinaya aldığımız şu günlerde, evden çıkmadan işlerinizi halledebileceğiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşitli uygulamalar mevcut. Bizler de bu rehberde, karantinada işinize yarayabilecek mobil uygulamalar listesi hazırladık.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, ne yazık ki Türkiye’de de hızla yayılmaya devam ediyor. Mümkün olabildiğince herkesin kendini eve kapattığı şu günlerde, dışarı çıkmadan işlerinizi halledebileceğiniz mobil uygulamalar bulunuyor. Eğer evden çalışabileceğiniz bir işe de sahipseniz, aşağıdaki uygulamaların hayatınızı kolaylaştıracağını düşünüyorum.

İş ve Eğitim

Evden çalışabileceğiniz bir işiniz varsa ve ekip arkadaşlarınızla toplantı, iş takibi, iletişim vb. amaçlarla kullanacağınız uygulamalar arıyorsanız Skype, Microsoft Teams, Zoom gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Sesli ve görüntülü görüşme, dosya paylaşımı, sohbet ve daha birçok özellik içeren bu uygulamaların dışında, devlet kurumlarına gitmeden e-Devlet üzerinden evrak vb. ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Öğrenciler de bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam etmek durumunda kaldı. Birçok üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan ders işleyebilecekleri sisteme geçiş yaptılar. Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom ve EBA uygulamaları ile siz de uzaktan eğitime devam edebilirsiniz.

Market ve Alışveriş

Halkın yoğunlukla kullandıkları alanların başında marketler ve mağazalar geliyor. Bu tür ortamlarda kimseyle temasta bulunmadan, ihtiyaçlarınızı giderebilmeniz mümkün. Yemeksepeti ve Banabi, Getir, Migros Hemen, Sanal Market, CarrefourSA gibi uygulamalar ile market ve yemek alışverişlerinizin kapınıza kadar getirilmesini sağlayabilirsiniz.

Giyim, elektronik, kırtasiye ve daha birçok kategoride ürün yelpazesi sunan HepsiBurada, N11 ve GittiGidiyor uygulamalarıyla da diğer alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Spor ve Sağlık

Elbette evdeyken sağlığımıza da dikkat etmek gerekiyor. Normal günlük hayatın temposunda sürekli koşuşturma içinde oluyoruz. Evde ise biraz daha hareketsiz kaldığımız için çeşitli egzersizler yaparak formumuzu koruyabilmemiz mümkün. Aşağıdaki egzersiz uygulamaları bu konuda size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Eğlence ve Kişisel Gelişim

Evdeyken boş vaktiniz çoksa ve bunu hem eğlenerek hem de kişisel gelişiminize katkı sağlayacak eğitimler alarak değerlendirmek istiyorsanız yine sizler için çeşitli uygulamalar bulunuyor. Dizi ve filmler için Netflix, BluTV, Puhu TV, Stremio uygulamalarını kullanabilir, müzik ve çeşitli video içeriklerini YouTube ve Spotify uygulamalarından takip edebilir, çeşitli eğitimler için ise Udemy ve Duolingo uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Bizim bu listede yer alması gerektiğini düşündüğümüz uygulamalar bu şekilde. Eğer sizin de önerileriniz varsa bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.