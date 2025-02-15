Bir otomobilin yürüyen aksamında en önemli parça şüphesiz lastiklerdir. Zira otomobilin motoru tarafından üretilen enerji tekerlere aktarılarak iş elde edilir ve araç yürür. Bu noktada otomobillerimizde kullandığımız lastiklere dikkat etmemiz büyük önem arz etmektedir zira aracın yol tutuşu, performansı, yakıt tüketimi gibi pek çok etkene lastik seçimlerimiz etki etmektedir. Peki otomobilinize yeni bir lastik almak istediğinizde dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? İşte karşınızda lastik alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberimiz...

Lastik Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygun Ebatta Lastik Seçmek

İklim Koşullarına Dikkat Etmek

EU Etiket Değeri

Yakıt Tüketimi ve Konfor

DOT Kodu ve Üretim Tarihi

Temelde bahsi geçen bu 5 maddeye dikkat etmeniz takdirinde doğru lastik seçimini yapmanız oldukça kolay olacaktır. Doğru lastik seçimi yapabilmek için ilk olarak aracınıza uygun lastik ebatlarını öğrenmeniz gerekiyor devamında ise iklim koşullarını dikkate almalısınız.

Daha sonra almak istediğiniz lastiğin EU etiket değerlerini kontrol etmelisiniz. Konfor ve yakıt tüketimi konusunda da sıkıntı yaşamamak adına lastiğin hangi enerji sınıfına dahil olduğunu öğrenmeli ve üretim tarihlerini de göz önüne alarak raf ömrünü tamamlamamış bir lastik seçmelisiniz. Tüm bu adımları ayrıntılı şekilde sizler için aşağıda anlattık.

Aracınıza Uygun Ebatta Lastik Seçmelisiniz! Aracımın Lastik Ebatını Nasıl Öğrenebilirim?

Her otomobilin tasarım sürecinde hangi ebatta lastik kullanılması gerektiği mühendisler tarafından tartışılır. Bu noktada çeşitli testler yapılır ve aracın dinamiklerini etkilemeyecek, konforunu arttırırken yakıt tüketimini düşürecek olan lastik ebatına ve ebatlarına karar verilir.

Lastik ebatı veya jant ebatı seçerken dikkat etmeniz gereken nokta aslında çap ölçüsüdür. Bu konuda mühendisler sorun yaşamamanız açısından aracınızın doğru lastik ve lastik basıncı ölçülerini ya kapı içlerinde ya da aracınızın kullanma kılavuzunda belirtmişlerdir. Ayrıca internette kısa bir araştırma ile bu ölçüleri bulmanız mümkün.

İklim Koşullarına Dikkat Etmek! Kış/Yaz Lastiği Ne Zaman Takılır?

İklim koşulları, lastik seçiminde önemli bir faktördür. Kış lastikleri, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kullanılmalıdır, çünkü özel kauçuk yapısı sayesinde soğuk havada daha iyi yol tutuşu sağlar. Yaz lastikleri ise sıcak havalarda daha iyi performans gösterir ve kış koşullarında sertleşerek yol tutuşunu kaybedebilir.

Kış lastiklerinin Ekim-Kasım aylarında takılması ve Mart-Nisan aylarında yaz lastiklerine geçilmesi önerilir. Dört mevsim lastikler ise ılıman iklimlerde bir alternatif olabilir, ancak ekstrem hava koşullarında yeterli performansı veremeyebilir.

EU Etiket Değeri

EU Etiket Değeri, lastiklerin yakıt verimliliği, ıslak zeminde tutunma ve dış gürültü seviyesi gibi performans kriterlerini gösteren bir derecelendirme sistemidir. Yakıt verimliliği, A’dan G’ye kadar sınıflandırılır; A en verimli, G ise en düşük verimli lastiği temsil eder.

Islak zemin tutuşu, frenleme performansını gösterir ve yine A’dan G’ye kadar derecelendirilir. Dış gürültü seviyesi, desibel (dB) cinsinden belirtilir ve daha sessiz bir sürüş için düşük dB değeri tercih edilmelidir. Lastik alırken EU etiketi değerlerine dikkat etmek, güvenlik ve yakıt tasarrufu açısından büyük önem taşır. Bu değerden yola çıkarak yakıt tüketimi ve konfor değerlerini de ölçebilirsiniz.

DOT Kodu ve Üretim Tarihini Kontrol Edin! DOT Kodu Nedir?

Lastiklerin üretim tarihi, DOT (Department of Transportation) kodu ile belirtilir ve lastiğin güvenliği ile performansı açısından önemli bir faktördür. Lastiğin yanak kısmında bulunan DOT kodunun son dört rakamı, üretim haftası ve yılını gösterir.

Örneğin

DOT XXXXXX 3522 → 35. hafta, 2022 yılı (Ağustos 2022 üretimi)

Lastikler üretim tarihinden itibaren 10 yıl içinde kullanılabilir, ancak araca takıldıktan sonra en fazla 5-6 yıl içinde değiştirilmesi önerilir. Ayrıca 1.6 mm altına düşen diş derinliği lastiğin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu yüzden DOT kodunu kontrol ederek lastiğin çok eski olmamasına dikkat edilmelidir.

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