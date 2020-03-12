Pazarlamacıların En Çok İhtiyacı Olan 5 Sosyal Medya Uygulaması

Giderek daha da hareketlenen bir dünyada yaşıyoruz. Pazarlamacılar sürekli olarak hareket hâlinde oldukları için tüm pazarlamacıların yanlarında mutlaka mobil cihazların bulunması gerekiyor. Yeni bilgiler öğrenmek, pazarlama stratejilerini geliştirmek için bilhassa sosyal medya uygulamalarını kullanırlar.

Müşterileriniz ile iletişim kurmak, herhangi bir platformda içerik yayımlamak ve yeni müşteriler kazanmak için önceliğiniz elbette ki sosyal medya uygulamaları olmalıdır.

Bu listede, pazarlamacıların mutlaka yanlarında taşımaları gereken sosyal medya uygulamaları arasından ilk beşine yer verdik. İşte mobil cihazlarınızda bulundurmanızı ve sıklıkla kullanmanızı önerdiğimiz 5 sosyal medya uygulaması!

1. Facebook Messenger

Facebook, mesajlaşma bölümü için ayrı bir uygulama başlattığında bu birçok kişi tarafından eleştirildi ve hâlâ eleştirilmeye devam ediyor. Facebook Messenger, Nisan 2016’da aylık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip oldu. Bu kadar yüksek kullanım oranı olan bir uygulama, her pazarlamacının cebinde yer almalıdır.

Facebook Messenger üzerinden artık video / fotoğraf paylaşma, görüntülü / sesli görüşmeler yapabilme, çıkartma ya da GIF gönderme gibi birçok özelliği kullanabiliyorsunuz.

2. LinkedIn

LinkedIn, çevrimiçi özgeçmiş platformundan zamanla tam teşekküllü, profesyonel bir sosyal ağa evrildi. Alanınızdaki diğer kişilere ulaşma, yeni iş fırsatları yakalama ve toplulukları keşfederek yeni yetenekler kazanmak için en harika platformdur. Tüm bu özellikler, bütün pazarlamacıları LinkedIn kullanmak zorunda bırakmak için yeterli görünüyor.

Diğer bütün sosyal medya sitelerinin uygulamalarında olduğu gibi, LinkedIn’in uygulaması da kullanıcı dostu olmaktan yanadır.

3. Snapchat

18 ila 24 yaşları arasında, günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Snapchat, sosyal medya geleceğinin büyük bir kısmını sarıyor. Uygulamanın bir web arayüzü yoktur, web üzerinden kullanılmıyor. Snapchat’i yalnızca mobil cihazlarda ya da bilgisayarınıza bir yazılım yükleyerek kullanabilirsiniz. Mesajlar ve hikâyelerin görüntülenmesinin belirli bir süresi vardır, sonsuza kadar durmamaktadır.

Snapchat’i pazarlama amaçlı kullanmasanız bile uygulamayı indirmek, nelerin olup bittiğini öğrenmek size çok şey katacaktır. Burada öğrenilecek o kadar bilgi var ki, diğer işletmelerin Snapchat’i nasıl kullandığını bir an önce öğrenmeniz gerekiyor.

4. Instagram

2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan Instagram, günümüzde pazarlamacılar için çok önem arz ediyor. Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyona ulaşmış durumdadır.

Markanızı büyütmeye yönelik Instagram’da çok büyük hamleler yapabilirsiniz. Eğer hâlâ Instagram kullanmıyorsanız bir an önce telefonunuza indirmeli, bu sıralar hayli popüler olan -ve tahminimizce uzun bir zaman daha popüler olacak- Instagram’ı keşfetmeye başlamalısınız.

5. WhatsApp

SMS tabanlı bir platform olan WhatsApp’ın Twitter, LinkedIn, Instagram ve Pinterest’ten daha fazla kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz?

WhatsApp, uluslararası seyahatlerde arkanızda kalanlar ile iletişimde kalmak için harika bir cankurtarandır. Mesajlaşma sistemi, seyahatinizle ilgili videoları ve fotoğrafları paylaşmanın harika bir yoludur ve hiçbir ücret ödemenize gerek yoktur.