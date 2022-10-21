Resident Evil 4 Remake'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi

Capcom, bu ay başka bir Resident Evil oyununu tanıtacağını belirtmişti ve gelecek yıl 24 Mart'ta çıkışından önce bize bazı oynanışlara oyuna ilk bakışımızı atmamızı sağladı.

Videoda, Leon Kennedy'nin görünüşte terk edilmiş bir kulübeye rastlamadan önce bir ormanda keşfe çıktığını görüyoruz. Daha sonra bir pencereden dışarı atılmadan önce bodrumda bir düşmanla karşılaşıyor.

Daha sonra orijinal oyunun ilk anlarında yaptıklarına benzer şekilde, bir grup köylü bir köyde Leon'a saldırdıkça, bu sefer oldukça aksiyon odaklı daha da fazla oynanış elde ediyoruz.

Resident Evil 4 Remake Sevilen Özelliklerle Geliyor

Remake için geri dönen diğer onaylanmış özellikler arasında, oyuncuların silahlarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak için düzenlemek zorunda kalacakları Atache Case yer alıyor. Orijinal Resident Evil 4 hayranları, eşya ve silah satın alabileceğiniz yeniden yapımda The Stranger'ın da yer alacağını bilmekten memnun olacaklar. Oyuncular ayrıca Leon'un bir sonraki savaşına katılması için özel eşyalar için The Stranger ile nadir değerli taşları takas edebilecekler.

Resident Evil 4, önümüzdeki yıl 24 Mart'ta piyasaya sürülecek ve şimdiden almak isteyenler için ön siparişlerin açıldığı açıklandı. Capcom ayrıca dijital bir deluxe baskı ve bir Leon Kennedy figürü ve bir dizi başka fiziksel güzellikle birlikte gelen bir fiziksel koleksiyoncu baskısı da dâhil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç özel sürüm olacağını açıkladı.

Oyun şu anda Steam üzerinden ön sipariş edilebilir ve Türkiye fiyatı 563,47 TL olarak açıklandı.